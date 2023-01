Chuvas: BM e VR somam 44 ocorrências neste início de ano - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 08:06 horas

Maioria dos atendimentos das equipes de Defesa Civil das cidades foi por deslizamentos de terra

Barra Mansa e Volta Redonda – As chuvas que atingem a região desde o primeiro dia do ano somam 44 ocorrências nas cidades de Barra Mansa e Volta Redonda. A maior parte, ocorrida neste fim de semana, foi por deslizamentos de terra. De acordo com as Defesas Civis das cidades, equipes seguem de plantão para atender a população. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe), devem ocorrer precipitações no Sul Fluminense em todos os dias desta e desta semana.

A ocorrência mais grave aconteceu em Barra Mansa, na madrugada de sábado (7), onde a queda de pedras bloqueou a pista sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Pombal, no distrito Floriano. A via Rio x SP precisou ter o tráfego alterado para mão dupla devido à ocorrência. Até o fechamento desta edição, apenas a faixa da esquerda estava liberada para o tráfego de veículos, no Km 285, sentido RJ.

De acordo com a Defesa Civil, outras 23 ocorrências foram registradas em Barra Mansa entre os dias 1° e 8 de janeiro, nove deslizamentos e escorregamento de terra, três quedas ou risco de queda árvores, duas quedas ou risco de queda de muros e uma de poste, dois riscos de desabamento de rua, uma obra irregular e cinco interdições.

– Na primeira semana de janeiro nós interditamos três imóveis no São Sebastião, um no Santa Inês e outro no Apóstolo Paulo, sendo este último referente a uma obra irregular. Em todos esses casos, os moradores afetados foram retirados, realocados e encaminhados para a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, que assiste essas famílias e presta o apoio necessário – detalhou João Vitor da Silva Ramos, coordenador da Defesa Civil.

Tráfego interrompido

A chuva também contribuiu para agravar a situação da Rua Mauro Granato, no bairro São Judas Tadeu, onde há uma obra para um muro de contenção, que está sendo executada pelo Governo do Estado.

– Neste ponto da cidade pedimos o apoio da população para que evitem o trânsito. No local há uma rachadura no asfalto e é importante que haja o mínimo de fluxo de veículos possível para que a situação não se agrave. Nós fizemos o isolamento para que veículos pesados não trafeguem e comunicamos o caso às empresas de ônibus que atuam na localidade – acrescentou João.

RJ-153, em Amparo

Barra Mansa também precisou interromper o tráfego de veículos pesados na RJ-153, no trecho da Serra da Mutuca, entre os distritos de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, e Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, que está parcialmente interditado. As chuvas recentes causaram o rompimento das manilhas na altura da região conhecida como Serra da Mutuca, fazendo com que grande volume de terra cedesse.

Rios dentro da normalidade

Apesar das chuvas intensas, até o fechamento desta edição, não havia registros de alagamentos e transbordo de rios. O Rio Paraíba do Sul estava com sua cota atual em 2,46 metros, tendo como limite de segurança para transbordo 4,50m. O Rio Barra Mansa com 0,73m diante do limite de segurança de 1,80m e transbordamento com 2,50m. Já o Rio Bananal estava em 1,35m, tendo o limite de segurança em 4,50.