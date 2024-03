Chuvas: Bombeiros resgataram pelo menos 90 pessoas com vida em todo o RJ

Estado do Rio – O Comitê de Chuvas RJ informou na manhã deste sábado (23) que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já foram acionados para cerca de 100 ocorrências relacionadas às chuvas e fizeram pelo menos 90 resgates de pessoas com vida em todo o estado, desde a noite de quinta-feira (21). As ocorrências incluem cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamentos e inundações, entre outros. Até o momento, seis mortes foram confirmadas.

Em Arraial do Cabo, um homem morreu depois de ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia. Em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, um homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu num rio.

Em Petrópolis, os bombeiros buscam por duas vítimas do desabamento de uma residência no bairro Independência. Até o momento, quatro pessoas foram resgatadas com vida no local. Três óbitos foram confirmados.

Em Teresópolis, o CBMERJ atua nas buscas por uma vítima que estaria soterrada sob os escombros de uma casa que desabou, na Comunidade da Coreia. Duas pessoas foram resgatadas com vida pelos bombeiros. Um óbito foi confirmado.

Bombeiros militares especializados em salvamento em desastres e cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros RJ foram destacados para auxiliar nas buscas.