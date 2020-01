Chuvas causam alagamento no bairro Colônia em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 18:28 horas

Barra Mansa – A chuva que caiu na tarde desta sexta-feira (10) em Barra Mansa causou alagamentos no bairro Colônia Santo Antônio. De acordo com moradores, os bueiros não suportaram o excesso de água e as ruas acabaram se transformando em rios.

Além da sujeira trazida pela água, o calçamento da rua e da praça foi arrancado com a pressão da correnteza. Houve também queda de barreiras e outros pontos de alagamento que obstruíram a passagem na Estrada Governador Chagas Freitas.

De acordo com a Defesa Civil registrado no bairro 23mm de chuva em um período de aproximadamente 40 minutos. Não houve transbordamento do Rio Bananal, que está com seu nível dentro da normalidade.

Em nota, a prefeitura, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), informou que equipes foram deslocadas para o bairro, para realizar a desobstrução das vias, retirando barro e detritos da natureza, com a ajuda de duas retroescavadeiras e dois caminhões.