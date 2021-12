Chuvas causam estragos e deixam cidades da região em alerta

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2021, 18:01 horas

Temporal gerou 33 ocorrências apenas em Volta Redonda, fortes ventos derrubaram árvores em Resende e Rio Bananal transbordou em Barra Mansa

Sul Fluminense – Fortes chuvas atingem cidades da região desde o início desta semana. Em Volta Redonda, a Defesa Civil contabilizou 33 ocorrências entre segunda e terça-feira (dias 27 e 28). Durante todo o dia de ontem, equipes da Defesa Civil percorreram a cidade para vistoriar os danos causados pela típica chuva do verão, que estava acompanhada de granizo e rajadas de ventos de até 40 km/h em alguns bairros. A precipitação voltou a atingir o município na tarde de ontem, que gerou pontos de alagamento e quedas de árvores.

De acordo com o coordenador de Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, as equipes foram às ruas com o objetivo de zerar as ocorrências e se preparar para novas precipitações, já que existe a previsão de chuva para os próximos dias.

– Está tudo dentro da normalidade para o período. Até o dia 31 de março existe a possibilidade de chuva todos os dias, à tarde. Por este motivo estamos no período de Alerta de Verão, onde a Defesa Civil e toda a estrutura do Poder Executivo Municipal conta com um plano de resposta às ações de natureza hídrica, geológica, química e humana. Pretendemos zerar as ocorrências, fazer a limpeza de bueiros, bocas de lobos e a desobstrução de vias públicas para estarmos preparados para demais chuvas – frisou Rubens.

Entre segunda e terça-feira foram registradas quedas de árvores em vias públicas, destelhamento de casas e abalo de estruturas. Algumas localidades ficaram sem energia elétrica por horas. Ninguém ficou ferido.

Saae-VR

Entre os transtornos causados pelo temporal de segunda-feira (27), está comprometimento do abastecimento de água, devido a quedas de energia elétrica em vários bairros, inclusive na sede do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), no bairro Aterrado.

– O Saae está trabalhando pra diminuir os transtornos e mitigar os danos que sofremos com perdas de equipamentos de automação e monitoramento de bombas e reservatórios. Por isso, pedimos a compreensão da população – afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

De acordo com a autarquia, a regularização do abastecimento aconteceria até a manhã desta quarta-feira (29).

Tarifa Zero

A queda de energia elétrica também comprometeu que o governo municipal recarregasse as baterias dos ônibus elétricos do Tarifa Zero, a tempo de funcionarem na manhã de ontem. A energia só foi restabelecida na garagem da prefeitura, com força suficiente por volta das 5h desta terça-feira (28). Por isso, os ônibus só voltaram a circular no início da tarde.

Dicas de Segurança

O coordenador da Defesa Civil lembrou que normalmente os temporais que atingem Volta Redonda são provocados por massas de ar que se deslocam do Sul do país e que os técnicos do órgão têm observado os boletins meteorológicos diários, assim como a concentração de nuvens e a velocidade dos ventos.

Ele aproveitou para dar dicas de segurança para as pessoas:

– Todos devem evitar trafegar e transitar durante as chuvas. Durante temporais, procure se abrigar em locais seguros como pontos comerciais e shoppings; nunca debaixo de árvores. Outra prática que não se deve adotar neste período é o de realizar capinas, escavações e obras em locais de risco, assim como construções próximas de córregos e rios – alertou Rubens.

Para situações de emergência, o telefone da Defesa Civil é o 199.

Resende

Devido às fortes chuvas acompanhadas de rajadas de ventos, a Defesa Civil de Resende recebeu vários acionamentos através do 199, envolvendo queda de árvores, na segunda-feira (27). De acordo com o diretor do órgão na cidade, Flávio Germano, as ocorrências atingiram as Rua Sarquis José Sarquis, localizada em frente ao SENAI, no bairro Jardim Jalisco, além das Ruas Joaquim José Ribeiro, no bairro Ipiranga I, e Jocelina Maria da Conceição, no Itapuca.

– Imediatamente nos deslocamos para os locais e constatamos que as ocorrências foram devido a rajada de vento que atingiu 83,1km/h, ocasionando a queda de árvores, galhos, quebra de telhas e a interdição parcial da passagem de veículos em algumas ruas – disse Flávio.

Barra Mansa

A cidade de Barra Mansa também registrou ocorrências devido às chuvas, principalmente a que atingiu o município na tarde de ontem (27). A Defesa Civil registrou pontos de alagamento na Estrada Governador Chagas Freitas, entre os Condomínios Village Primavera e Aymoré, no bairro Colônia Santo Antônio.

De acordo com o órgão, o nível do Rio Bananal subiu no fim da tarde, após chuvas fortes atingirem a cidade paulista de Bananal. Até o fechamento desta edição a água não havia atingido nenhuma casa.

A Defesa Civil segue monitorando o local, assim como bairros considerados críticos, como Nova Esperança, São Luiz e o distrito Floriano, onde a ponte de acesso à Vila dos Remédios já havia sido danificada pelas chuvas.

De acordo com a defesa civil de Barra Mansa, as fortes chuvas que atingiram a região nesta terça-feira, dia 28, provocaram o alagamento de algumas vias públicas, entre elas a Estrada Governador Chagas Freitas, que liga os bairros Bocaininha e Colônia Santo Antônio e as ruas Abdo Felipe e Tenente José Eduardo, no Ano Bom. Neste mesmo bairro, houve queda de granizo.

Até o momento, a Defesa Civil não recebeu chamadas de urgência/emergência. Embora não tenha ocorrido o transbordo de rios, o órgão segue monitorando o nível dos Rios Paraíba do Sul, Bananal, Barra Mansa e Bocaina. Segundo informações da Polícia Ambiental de Bananal, repassadas à Defesa Civil, no município paulista choveu muito e o volume de água do Rio Bananal, que também corta Barra Mansa, aumentou expressivamente.