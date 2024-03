Chuvas: Cláudio Castro viaja para Petrópolis para acompanhar ações do Estado

Estado – Após reunião com o Comitê de Chuvas, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), nesta sexta-feira (22), o governador Cláudio Castro viajou para Petrópolis para acompanhar as ações do Estado no município. Só na cidade, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram registrados acumulados de 196 mm em 12h, quase o valor previsto para 24h de chuva.

“Petrópolis é a cidade que recebeu o maior volume de chuvas e tem risco muito alto de deslizamentos e alagamentos. Segundo o Cemadem, lá já choveu mais de 200 milímetros nas últimas 12 horas, então, realmente é uma chuva bem severa. Por isso, é a nossa maior preocupação. O Corpo de Bombeiros já está no local atuando e estou em contato com a prefeitura. Estamos conseguindo agir rapidamente para ajudar a população. A Serra já é uma região com um histórico geológico complexo e, se não fossem as obras que o Estado realizou, como as contenções de encostas e a primeira fase da recuperação do Túnel Extravassor, a situação seria pior” – explicou o governador.

Com o grande volume de água, o acesso a Petrópolis foi interditado na BR-116 e várias ruas ficaram alagadas. Foi registrado também o transbordamento dos rios Quitandinha e Piabanha. Na região, o Corpo de bombeiros realiza busca por cinco vítimas de um desabamento de edificação no bairro Independência. Até o momento, três pessoas foram resgatadas com vida no local.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está entregando à cidade 232 colchões, 100 fardos de água, 200 kits de limpeza, 200 kits de higiene e 100 kits de enxoval. Para servir como pontos de apoio, escolas estaduais do bairro Independência – o Colégio Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra, e o Colégio Estadual Princesa Isabel, em Quitandinha – estão sendo mantidos abertos.