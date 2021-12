Chuvas com ventos fortes atingem Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2021, 18:32 horas

Barra Mansa – Na tarde desta segunda-feira, dia 13, Barra Mansa foi atingida por uma chuva acompanhada de fortes ventos. De acordo com a Defesa Civil, apesar da intensidade, foi registrada apenas uma ocorrência, na estrutura montada para o Domingo de Natal, na Avenida Joaquim Leite, no Centro.

“Sabíamos que a previsão era de chuva para hoje, mas a intensidade foi uma surpresa. Sempre mantemos uma equipe de plantão na nossa central e, instantes após a chuva, por volta das 15h30, havíamos registrado apenas a ocorrência no Centro”, disse o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos.

Ele ainda destacou que a empresa responsável pela estrutura esteve no local para fazer uma avaliação e iniciar o serviço de manutenção da mesma. “A empresa avaliou que não há riscos de desabamento, mas eles vão desmontar e fazer os reparos necessários”, destacou João Vitor.

Uma equipe da Light esteve no local para desligar a rede elétrica no momento do reparo. A Guarda Municipal também redirecionou o trânsito durante a manutenção. Não houve registro de engarrafamento.

Fotos: Chico de Assis