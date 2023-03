Chuvas e temporais devem seguir até maio na região, diz INPE - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 07:36 horas

Especialistas ouvidos pelo DIÁRIO DO VALE dizem que combinação calor e alta umidade ajudam a provocar temporais que têm feito estragos na região

Sul Fluminense – As chuvas que têm castigado o Sul Fluminense podem durar até maio. A informação é de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ouvidos pelo DIÁRIO DO VALE. O alerta considera que, apesar de a região estar em seu período chuvoso, a tendência é de que a situação no Sul Fluminense se estenda por mais tempo. “A estação chuvosa da faixa central do Brasil, incluindo a região Sudeste e o Sul Fluminense, dura em média de outubro a abril. Portanto, espera-se uma diminuição dos volumes de chuva, no geral, entre o final de abril e maio”, explicaram os pesquisadores Caroline Vidal, Fábio Rocha e Caio Coelho, em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE.

De acordo com eles, é comum observar chuvas mais significativas no período entre outubro e abril. Os especialistas explicaram que fenômenos típicos da região têm atuado e provocado temporais localizados com chuvas mais expressivas. “A combinação de calor e alta umidade, mais a organização da Zona de Convergência do Atlântico Sul, áreas de baixa pressão na média e baixa troposfera (camada atmosférica mais próxima da superfície terrestre) e passagens de frente frias pelo litoral do Estado do Rio, provocam os temporais”, enumeraram.

Nuvens, chuvas, raios e trovões

O fato de o Sul do Estado ser um dos locais com maior incidência de raios no país, segundo os pesquisadores do INPE, existe uma relação direta com as elevadas precipitações características da região. “As nuvens mais intensas e profundas, que geram um grande volume de chuva em pouco tempo, chamadas de nuvens convectivas, estão associadas a descargas elétricas”, afirmaram.

A combinação de mar e montanhas próximas do Sul Fluminense também favorece a formação de nuvens – inclusive as de tempestade –, seja pela maior disponibilidade de umidade vinda do mar ou de áreas verdes quanto pelas fronteiras e altura das montanhas. “A subida desse ar mais úmido favorece e intensifica a formação de nuvens locais”, explicaram os meteorologistas.

Outro fator importante na formação das pancadas de chuva típicas de verão, que costumam ocorrer na parte da tarde, é a elevação da temperatura. Em Barra Mansa, por exemplo, as máximas têm passado dos 30ºC praticamente todos os dias. Os pesquisadores disseram que calor e umidade elevados por si só são suficientes para formar as áreas de instabilidade, que podem ser reforçadas pela presença dos outros fatores já citados acima.

La Niña

Eles afirmam, contudo, que o La Niña – fenômeno que consiste na diminuição da temperatura das águas do Oceano Pacífico Tropical, Central e Oriental – ainda não pode ser formalmente apontado como causador das fortes chuvas na região Sudeste e nem mesmo no Sul Fluminense. “O impacto deste fenômeno no Sudeste do Brasil não é tão claro como nas regiões Norte, Nordeste e Sul”, revelaram, pontuando que o aquecimento global tende a forçar o sistema climático a encontrar novas condições de equilíbrio e, assim, gerar condições climáticas extremas em algumas regiões do planeta. Se o que tem acontecido no Sul Fluminense está ou não relacionado a essas alterações climáticas globais, ainda não se sabe. “O efeito desse aquecimento nas condições observadas durante este verão no Sul do estado do Rio requer futuros estudos para evidenciar ou não esse efeito”, finalizaram os cientistas.

Barra Mansa chega aos 1.457 milímetros de chuva acumulada desde novembro

Em Barra Mansa, desde janeiro a população vem lidando com alagamentos, enxurradas e desmoronamentos. O total de chuva acumulada entre novembro do ano passado e março já soma 1.457 milímetros. É o que afirma a Defesa Civil do município.

Segundo o coordenador João Vitor da Silva Ramos, a Defesa Civil dispõe de seis pluviômetros para acompanhar o desenvolvimento das chuvas. E o órgão tem observado que, em um prazo de 60 dias, têm se formado núcleos de chuva que ficam abaixo do que o radar meteorológico do Pico do Couto/RJ, mantido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pode captar.

– Esses núcleos que se formam em nossa região trazem chuvas de classificação moderada a forte, gerando um grande acúmulo de precipitação – explicou João Vitor, acrescentando que é este acúmulo o causador das ocorrências de deslizamentos, inundações, alagamentos e enxurradas na cidade.

– Temos atuado na pronta resposta. Logo após a ocorrência, a Defesa Civil, em conjunto com as demais secretarias, já avançam no intuito de estancar o problema e trazer a normalidade ao cenário – finalizou.