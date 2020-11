Chuvas e ventos causam curto-circuito em postes em bairro de Macapá

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 21:50 horas

Amapá – Moradores do bairro Brasil Novo em Macapá postaram vídeos nas redes sociais com explosões em diversos postes na noite deste domingo, 22.

De acordo com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), o problema foi causado por ventos e uma forte tempestade que atingiu a capital do Estado, e nada tem a ver com os apagões anteriores dos dias 3 e 17 de novembro.

A distribuidora informou que as faíscas foram geradas pelo atrito entre dois cabos de alta tensão no trecho da rua Laranjeiras. O curto-circuito afetou as residências localizadas no perímetro, que ficaram sem energia por volta das 22 horas. As equipes operacionais da CEA foram acionadas e a situação foi normalizada às 2h25 desta segunda-feira, 23.

Embora todos os problemas de energia tenham acontecido no mesmo Estado, cada evento no Amapá ocorreu por problemas distintos, envolvendo etapas e empresas de fornecimento diferentes. Isso porque a eletricidade depende de várias companhias para que ela chegue às residências.

A primeira etapa é a geração. Milhares de usinas geram energia a partir das mais variadas fontes – hidrelétrica, solar, eólica, termelétrica, entre outras. As geradoras estão espalhadas em todo o País, mas é preciso levar essa energia para todos os municípios.

O transporte dessa energia é tarefa das transmissoras. Por meio de linhas de transmissão sustentadas por torres, essa energia é levada a todo o País até subestações que rebaixam essa tensão para níveis inferiores, através de transformadores.

Uma vez que a tensão foi rebaixada, o transporte dessa energia fica a cargo das distribuidoras, responsáveis pela rede de postes que abastece os bairros, além de subestações que reduzem ainda mais a tensão – dependendo do município, para 110 ou 220 volts.

Nos dois casos, o blecaute não ocorreu na primeira etapa, a geração, mas nas seguintes. O primeiro blecaute, do dia 3 de novembro, foi o mais grave. O Estado ficou quase quatro dias no escuro, com 14 dos 16 municípios sem energia. O problema ocorreu devido a um incêndio em um dos transformadores da transmissora – a Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE).

O fogo destruiu um dos equipamentos e danificou o outro, que levou quase quatro dias para voltar a funcionar. Essa subestação deveria ter três transformadores à disposição, mas um deles estava em manutenção desde dezembro e somente foi enviado à fábrica para conserto em 15 de novembro, como revelou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O segundo apagão, em 17 de novembro, ocorreu nos equipamentos da distribuidora de energia Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), estatal do governo do Estado, que atua sem contrato há pelo menos cinco anos, em um regime precário, à espera da privatização.

Nesse segundo blecaute, houve três desligamentos da subestação da distribuidora, que afetaram também a ligação com a hidrelétrica Coaracy Nunes. Como o problema foi de menor impacto, a energia caiu às 20h27, mas voltou à 1h04 – ainda que em sistema de rodízio, já que o fornecimento ainda não foi completamente retomado em razão do primeiro apagão.

No sábado, 21, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Estado para acionar geradores de energia levados ao Amapá após o apagão. A previsão é que o segundo transformador entre em operação na quinta-feira, 26, o que deve normalizar o fornecimento.

Diretor da Aneel propõe suspensão de reajuste de tarifas no Amapá por 60 dias

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Sandoval de Araújo Feitosa vai propor a suspensão, por 60 dias, do reajuste nas tarifas da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). A data-base do reajuste anual da empresa é 30 de novembro, e a distribuidora atende a 207 mil unidades consumidoras no Estado – fortemente afetado por consequências de um apagão desde o dia 3 de novembro. A proposta será deliberada pela diretoria do órgão regulador amanhã, 24.

Ao sugerir a suspensão do reajuste, Feitosa, que é relator da proposta, explica que atende a um pedido da própria companhia, feito em 16 de novembro, pelo adiamento – mas por um prazo menor, de 30 dias. O diretor menciona ainda uma reunião sobre o tema com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), realizada no dia 20 de novembro.

“Dessa forma, sensível aos requerimentos recebidos e, em especial, à condição de Estado de Emergência enfrentada pelo Estado, proponho que a discussão acerca do reajuste tarifário da CEA seja prorrogada por 60 dias, período em que será possível o total restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e demais serviços essenciais à população”, diz o voto.

Feitosa propõe prorrogar as tarifas atuais por 60 dias “com vistas a manter as condições econômico-financeiras da empresa para fazer frente aos serviços a serem prestados aos consumidores”.

“Acredito que o prazo de 30 dias, requerido pela CEA, é exíguo, em face dos desafios atualmente enfrentados pela empresa e os consumidores do Estado, além do fato de que, com a prorrogação por 30 dias, a retomada do processo tarifário ocorreria em 30 de dezembro de 2020, sendo mais adequado, tanto para a empresa como para a Aneel, retomar o processo em 30 de janeiro de 2021”, disse.

“Vale destacar que todas as atualizações dos dados da área de concessão (variações de mercado e do custo da parcela A2, componentes financeiros verificados no ano anterior, correção da parcela B3 pelo índice de inflação) precisarão ser consideradas e aplicados à tarifa quando ela for processada. Nesse sentido, não se mostra adequada a suspensão, por um prazo excessivo, do processo tarifário da distribuidora.”

Por Anne Warth