Chuvas: Eletronuclear disponibiliza caminhões e guindaste para auxiliar população

Angra dos Reis – Devido aos alertas de chuvas fortes em Angra dos Reis e região, a Eletronuclear informou que se colocou à disposição das prefeituras do entorno da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) para auxiliar no que for necessário no trabalho de cuidado com a população.

Foram disponibilizados os seguintes maquinários: dois caminhões basculantes traçados de 16m³; duas retroescavadeiras; uma pá carregadeira de 3m³; dois caminhões prancha; um compressor; uma plataforma elevatória de 21 metros de elevação e um guindaste de 90 toneladas.

Além disso, a Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (FEAM) informa que a equipe do Hospital de Praia Brava está pronta para atender as possíveis vítimas que necessitem de atendimento.

Em dezembro do ano passado, a companhia criou pontos de coleta de donativos para as vítimas das chuvas na região. A ação arrecadou itens essenciais como água potável, cestas básicas, pares de calçados, caixas de roupas, colchões, entre outros objetos distribuídos em localidades atingidas, como o Quilombo de Santa Rita do Bracuí, bairro localizado a 20 km da CNAAA.

Segurança durante extremos da natureza

A Eletronuclear esclareceu que as usinas nucleares de Angra dos Reis foram projetadas para resistir a vários tipos de acidentes. Entre eles, considera-se o maior terremoto que poderia ocorrer no sítio onde se encontram as usinas e o efeito da explosão de uma carga de TNT num caminhão trafegando numa estrada próxima. O prédio onde fica o reator tem barreiras de concreto e de aço dimensionadas para resistir a todos os eventos desses tipos.

Após o acidente em Fukushima, foi feita uma nova análise de todos os possíveis eventos da natureza, como terremotos e eventos meteorológicos extremos (ventos e chuvas). Toda a base de dados geológica e sismológica foi revisada e metodologias atuais de análise probabilística de ameaça sísmica foram utilizadas nessa reavaliação. A base de dados de eventos meteorológicos também foi complementada e atualizada.

O impacto de eventuais ações de tornados e furacões foi redimensionado, considerando hipóteses de ocorrência bastante remotas (uma vez num período de tempo de, no mínimo, 10.000 anos).

De maneira geral, as verificações já realizadas indicam que o projeto das usinas nucleares possui margens de segurança satisfatórias para resistir aos eventos externos investigados. Nesse sentido, a empresa destacou que não é necessário um reforço ou mudança operacional nas usinas em função de previsões de chuvas fortes.