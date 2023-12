Chuvas em Angra: Eletronuclear amplia pontos de coleta para doações

Angra dos Reis – A Eletronuclear anunciou nesta segunda-feira (11) que criou outros três postos de coleta de donativos para as vítimas das chuvas. Até o momento, a empresa arrecadou quase 90 garrafas de dois litros de água, cerca de 30 cestas básicas, 100 pares de calçados, mais de 30 caixas de roupas, 30 colchões de solteiro, entre outros itens que começaram a ser distribuídos em pontos críticos do Quilombo de Santa Rita do Bracuí, bairro mais atingido, localizado a 20 km das usinas nucleares.

Também nesta segunda-feira, os materiais começaram a ser recebidos em novos locais: no setor da Assessoria de Responsabilidade Socioambiental, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) e na sede da empresa no Rio de Janeiro, além do escritório da Superintendência de Comunicação Institucional, na Vila Residencial de Mambucaba, em Paraty.

Na terça-feira (12), a empresa vai também recolher doações durante um evento de confraternização entre colaboradores. “Já tínhamos disponibilizado três locais para a iniciativa. Entretanto, resolvemos ampliar a campanha para alcançar outras pessoas interessas em ajudar. Contamos com a solidariedade de todos nesse momento difícil para os angrenses”, finaliza a chefe da Assessoria de Responsabilidade Socioambiental da Eletronuclear, Ana Beatriz Julião.

Pontos de arrecadação em Angra dos Reis:

Diariamente das 8h às 17h

Hospedagem 1 – avenida A, Vila Residencial de Praia Brava

Observatório Nuclear – rodovia Rio-Santos, km 522

Cineteatro Praia Brava – rua 8, Vila Residencial de Praia Brava

Assessoria de Responsabilidade Socioambiental – Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – rodovia Rio-Santos, Itaorna, sala B02

Escritório da Superintendência de Comunicação Institucional – Rua Bahia, 36 – Vila Residencial de Mambucaba

Ponto de arrecadação no Rio de Janeiro:

Diariamente das 9h às 17h

Assessoria de Responsabilidade Socioambiental – Rua da Candelária, 65, 17 andar – Centro – Rio de Janeiro

O que doar?

De acordo com a prefeitura de Angra, os itens mais necessários são: água, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, roupas, lençóis e alimentos não perecíveis, além de ração para pets.