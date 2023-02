Chuvas em BM causam interdição da Rua Júlio Vergara, no bairro Santa Rosa - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 18:35 horas



Barra Mansa – A Rua Júlio Vergara, do bairro Santa Rosa, foi interditada na tarde desta sexta-feira (17), após uma forte chuva atingir o município por volta das 17h e causar a queda de uma árvore e danos no telhado de uma residência no local.

A Light esteve na rua para interromper as fases de energia, por conta da árvore ter caído em um sistema de fios de alta tensão. As equipes da Defesa Civil de Barra Mansa fizeram o isolamento do local e contataram a Secretaria de Manutenção Urbana do município, para remover as obstruções da área e liberar a passagem de veículos e pedestres.

Veja os vídeos abaixo: