Chuvas interrompem parte dos serviços de asfaltamento na Serra da Glória, em Valença

Obras seguiam em ritmo acelerado, no entanto, com a chegada das chuvas, parte do serviço teve de ser interrompido temporariamente.

Valença- A Prefeitura de Valença informa que empresa Valle Sul interrompeu parte dos serviços de pavimentação asfáltica que estavam sendo executado na via Júlio Furtado, de acesso a Serra da Glória, devido às chuvas que caíram no local e prejudicaram o solo de base, que ficou encharcado, formando massa de lama, impossibilitado para receber a camada de asfalto.

De acordo com a empresa responsável o serviço que faltava completar o trecho que compreende a barreira da Serra da Glória, entrada da Rua da Escola Municipal até o local mais estreito da via, próximo a uma base de pedra, será executado assim que a chuva parar e o solo for recuperado.

“Já avançamos em mais de 80% das obras e restam cerca de 200 metros para terminarmos a pavimentação daquele trecho. Mas, infelizmente por ser todo o solo de terra, e estar úmido, não podemos entrar com o asfalto. Será perda de material. Assim, que passar esse período de chuva, vamos voltar, para dar o tratamento necessário para a aplicação da camada asfáltica no local e concluir o trabalho”, comentou o encarregado da empresa.

Valença passa por uma nova fase na administração Fernandinho Graça, e todo esse trabalho de pavimentação asfáltica tem a importante participação dos deputados André Corrêa e Luiz Antônio, com total apoio do governador do Estado, Cláudio Castro.