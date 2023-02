Chuvas: litoral norte de São Paulo registra pelo menos 37 mortos - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 08:55 horas

Em São Sebastião, o volume de chuva nas últimas 24 horas foi o dobro da média esperada para o mês

São Paulo – Com as fortes chuvas deste fim de semana no litoral norte de São Paulo, o município de São Sebastião registrou a morte de pelo menos 36 pessoas. Uma criança morreu em Ubatuba.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, três das quatro cidades do litoral norte de São Paulo tiveram, nas últimas 24 horas, o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Em São Sebastião, o volume nas últimas 24 horas foi o dobro da média esperada para o mês.

As chuvas persistentes causaram bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos e afetaram o abastecimento de água e energia na região.

Fonte: Agência Brasil