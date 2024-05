Chuvas no Rio Grande do Sul: Doações recolhidas por Munir são encaminhadas para o Rio Galeão

O deputado estadual Munir Neto (PSD) encaminhou na manhã desta segunda-feira (13), o primeiro caminhão de doações recolhidas através da campanha que foi iniciada por ele em suas redes sociais.

O parlamentar disponibilizou os seus gabinetes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Janeiro e em Volta Redonda, além do comércio de sua família, para recolher as doações disponibilizadas.

“Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão precisando muito de nós para atravessar esse momento tão difícil que estão vivendo. Lançamos esta campanha em nossas redes sociais. Não esperávamos a aderência de tantas pessoas e empresas. Só Deus para recompensar à solidariedade de tanta gente. Sem sombra de dúvidas, iremos vencer isso juntos”, comemorou o deputado.

Munir fez um balaço das doações, que estão sendo encaminhadas por um caminhão cedido pela Transportes Excelsior. Foram mais de mil fardos de água mineral, roupas, material de limpeza e de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e ração para cães e gatos.

“A gente precisa agradecer muito a Excelsior e a Fundação Sérgio Loureiro, na pessoa do Rogério Loureiro e do seu filho Sérgio Loureiro, por estarem encaminhando as nossas doações para a Base Aérea Rio Galeão. Aviões da FAB levarão a nossa singela contribuição para o Estado do Rio Grande do Sul. Essa união em prol da solidariedade tem feito a diferença neste momento difícil”, concluiu.