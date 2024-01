Chuvas nos próximos dias podem chegar a 300mm no Sul Fluminense

Sul Fluminense – A Defesa Civil de Barra Mansa emitiu um alerta na tarde desta quinta-feira (11) sobre a ocorrência de grandes volumes de chuvas nos próximos dias.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), para esta sexta-feira (12) está prevista uma combinação de calor, alta umidade do ar e uma área alongada de baixa pressão (cavado) em níveis baixos e médios da atmosfera, potencializando as áreas de instabilidade e provocando chuvas intensas na região.

A expectativa é de que nos próximos cinco dias as chuvas cheguem a 300mm no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais e Sul Fluminense. Os maiores volumes de chuvas estão previstos entre as 21h de sexta-feira (12) e as 21h do sábado (13).