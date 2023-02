Chuvas voltam a afetar abastecimento de água em Rio Claro - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 16:40 horas

Rio Claro – O abastecimento de água na cidade de Rio Claro foi novamente reduzido em função das chuvas que atingem a região. A Rio+Saneamento informou na tarde desta quarta-feira (16), que os rios que cortam a cidade tiveram seus níveis elevados, obstruindo as captações que levam água para as estações de tratamento (ETAs) de Rio Claro e dos distritos de Passa Três e Getulândia.

O problema afeta seis bairros do distrito central de Rio Claro: Alambari, Centro, Estrada dos Três Pinheiros, Guarita, Morro do Estado e Vila Velha – e toda a área dos distritos de Passa Três e Getulândia. O fornecimento de água será retomado assim que a limpeza for concluída nas três unidades.

A concessionária orienta aos consumidores dos bairros afetados pela chuva a utilizarem água de forma consciente e a adiarem tarefas que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, a população de Rio Claro deve contatar o número 0800 772 1027, que também oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br