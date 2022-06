Cia Calegari abre inscrições para curso de formação de atores em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 17:21 horas

Atualmente a companhia teatral tem cerca de 60 integrantes, interessados podem fazer uma aula experimental

Barra Mansa – Consolidada em Barra Mansa desde 2011, e tendo como diretor o professor de teatro Danilo Calegari Manzela, a Cia Teatral Calegari está com inscrições abertas para as turmas infantil, juvenil e adulta. A companhia funciona em um espaço anexo ao Ilha Clube, no Ano Bom, e hoje conta com cerca de 60 integrantes que buscam a oportunidade de formação para atuar nos palcos, na TV e no Cinema.

De acordo com Calegari, ao longo desses onze a companhia conseguiu se estruturar no município, o que resultou em muitos trabalhos, aulas e reconhecimento, fazendo com que deixasse de ser um curso de teatro para se tornar uma escola de formação de atores.

Prova disso é que, após um período com aulas on-line, devido à pandemia, a Cia Teatral Calegari retomou suas atividades presenciais no ano passado, quando os alunos produziram um festival de humor totalmente dedicado ao ator Paulo Gustavo, que foi vítima da Covid. Além de um festival de teatro, a gravação de três curtas, de um longa e um festival de cinema.

– Eu sempre digo isso para os meus alunos: Eles não freqüentam um curso de teatro, mas uma escola de formação de ator. Por isso, quanto mais a gente conseguir oportunizar para se apresente, quanto mais eles puderem mostrar trabalho eles vão se qualificando e produzindo material para oferecer diante de uma oportunidade. Quanto mais a gente poder filmar e estar nos palcos, melhor para eles – destacou Calegari.

Conforme adianta o diretor, recentemente a companhia fechou um espetáculo com o teatro Gacemess, de Volta Redonda, onde acontecerá no mês de agosto a segunda edição do Festival de Humor. De acordo com Danilo, o evento vai homenagear mestres desse gênero como Paulo Gustavo, Chico Anízio e humorísticos como a Praça é Nossa e os Trapalhões.

– Estamos muito animados com a oportunidade de levar nossos atores para uma sala de teatro como a do Gacemess, com capacidade para um grande público, e já vamos começar a nos preparar, com escolha de personagens, para que façamos uma grande apresentação – destacou o diretor, ao acrescentar que o aluno que se matricular na companhia, ainda neste semestre, também poderá participar do festival.

A Cia Teatral Calegari fica localizada no Ilha Clube, no Ano Bom. Crianças, adolescentes, jovens e adultos que quiserem fazer uma avaliação ou aula experimental podem entrar em contato pelo instagram: @ciateatralcalegari ou pelos telefones: (24) 99204-0651.

Confira os horários das aulas de teatro na Cia Teatral Calegari

Tuma adulta:

– Sexta-feira, das 19h às 22 horas

– Sábado, das 16h30min às 21h30min

Turma adolescente:

– Sábado, das 13h30min às 16 horas

Turma infantil:

– Sábado, de 11h às 13 horas