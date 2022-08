Cia Calegari apresenta Festival de Humor Paulo Gustavo no teatro Gacemss

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 11:39 horas

No espetáculo também serão homenageados Chico Anysio, Os Trapalhões, A Praça é Nossa, Zorra Total e Vai Que Cola

Volta Redonda – A Cia Calegari vai promover neste sábado, dia 13 de agosto, a segunda edição do Festival de Humor Paulo Gustavo. O espetáculo, que envolve trinta atores da companhia, acontece às 19h30, no Gacemss 1, em Volta Redonda. E embora o festival leve o nome do comediante, que morreu vítima da Covid-19, no ano passado, neste ano as homenagens foram ampliadas e também vão incluir personagens clássicos do Zorra Total, Chico Anysio, Os Trapalhões, A Praça é Nossa e Vai Que Cola.

– Essa é a nossa primeira apresentação, em meio a tudo que vem acontecendo no mundo, e o que nós queremos é alegrar as pessoas e fazer valer a frase do próprio Paulo Gustavo que diz que “rir é um ato de resistência”. Os atores da Cia ficaram muito animados em poder representar alguns personagens dele, que fizeram muito sucesso, e tenho certeza que todos irão brilhar. Esperamos muito que todos se divirtam e passem uma noite de sábado alegre com a gente.

Conforme destaca o diretor da Cia Calegari, o ator Danilo Calegari, o objetivo do festival é homenagear o humor brasileiro e proporcionar momentos de diversão e alegria para a população, após um cenário difícil por causa da pandemia.

– A expectativa é a mais alta possível porque pelos os ensaios nós vimos que será uma apresentação muito divertida, envolvendo clássicos do humor brasileiro. Os atores estão se doando ao máximo para levar o melhor para o público e todos estão empolgados pela oportunidade de se apresentar em um teatro tão bom como o Gacemss, que é referência não só para eles, como para o público também – ressalta Calegari.

Conforme ele recorda, a primeira edição do festival aconteceu no ano passado, com uma apresentação que levou mais de 200 pessoas no Ilha Clube, em Barra Mansa. A ideia de ampliar as homenagens, segundo o diretor, vai proporcionar aos atores a experiência de estarem mais próximos de outros grandes comediantes.

– Nós temos muitos ídolos e a comédia no Brasil sempre foi muito forte. Nossa intenção é mostrar, além dos personagens do Paulo Gustavo, os diferentes tipos de humor e textos. Tenho certeza que vai ser um momento de muito riso e de diversão – finalizou Calegari.

Os ingressos para o espetáculo estão sendo vendidos pelos atores e também podem ser adquiridos por meio do Whatsapp (24) 99931-1787. Também serão vendidos na secretaria do Gacemss uma hora antes do espetáculo.