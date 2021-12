Cia Teatral Calegari participa do ‘Barra Mansa Festival de Filmes’

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 17:20 horas

Barra Mansa – Foi com o lema defendido pelo cineasta brasileiro, Glauber Rocha, no início dos anos 60, de que “para se fazer cinema basta ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça” que os alunos da Cia Teatral Calegari produziram três curtas-metragens, em um trabalho que envolveu mais de 50 atores nos processos de direção, atuação, edição e toda a apresentação gráfica das obras. Os filmes “Em Nome Dele”, “Anna” e “Timeline – O que Ninguém vê”, participam neste sábado, dia 11, do “Barra Mansa Festival de Filmes”, que acontece a partir das 10h no Cine Show.

Conforme destaca o ator Danilo Calegari, diretor da companhia, além do resultado final, que são os filmes, a mostra também possibilitará aos envolvidos expor tudo o que desenvolveram nas aulas e, dessa forma, ganharem experiência da relação artista e público. Ainda segundo o diretor, hoje a companhia não é só de teatro, mas sim de atores, uma escola de formação e, por essa razão, ele tem buscado cada vez mais oportunizar que os alunos cresçam e se desenvolvam nessa área.

– Esse foi, sem dúvidas, um dos trabalhos mais importantes realizado pelos atores da companhia. A possibilidade de apresentar esse produto final na tela do cinema é uma realização que enche a gente de esperança para que, nos próximos anos, a companhia possa ter o seu trabalho ainda mais exposto. Para que esses atores ganhem destaque no setor de teatro na nossa região e que, independente se isso será a primeira ou segunda opção deles de profissão para o futuro, estejam preparados para quando as portas de trabalho se abrirem. Esse trabalho em parceria com o Cine Show e com a Fundação Cultura está sendo a realização de um sonho. Um grupo de atores, em formação, no interior do estado, expondo um filme que eles produziram – enfatiza.

O festival

O Barra Mansa Festival de Filmes é um evento realizado pela prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e do Cine Show. No sábado (11), quando serão exibidos os curtas da Cia Calegari, também haverá a entrega de prêmios para as categorias: ator, atriz, filme, direção, fotografia, maquiagem, figurino, trilha sonora e roteiro.

Além dos filmes da Cia Calegari, no domingo, dia 12, haverá a mostra de filmes de Barra Mansa que foram produzidos por meio de incentivos da Lei Adir Blanc e dirigidos por Thiago Rocha, Arthur Vinciprova, André Sodré. Danny Vidal, Renan Brandão e André Ribeiro. As exibições também vão acontecer a partir das 10h.