Ciclista fica ferido após ser atropelado na Via Dutra, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2022, 17:50 horas

Resende – Um ciclista de 42 anos ficou ferido ao ser atropelado por um carro na tarde desta quinta-feira (22) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O homem foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende. Até a publicação desta nota, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do Km 310, na pista sentido Rio. O veículo de passeio saía da rodovia para entrar em um posto de combustíveis quando atingiu o ciclista que vinha no sentido contrário, no acostamento da via.

Caminhoneiro atropelado em Piraí passa por cirurgia

Já o caminhoneiro Luciano José da Silva, de 47 anos, que ficou gravemente ferido após ser atropelado na tarde de quarta-feira (21), no trecho da Via Dutra, em Piraí, foi submetido à cirurgia no Hospital São João Batista (HSJB). Segundo familiares, seu estado de saúde é estável.