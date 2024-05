Ciclista Guilherme Lino, de BM, é o novo líder da Taça Portugal de Juniores

Portugal – O ciclista Guilherme Lino ‘Katraquinha’, de Barra Mansa, conquistou, neste sábado (18), o Prêmio Cidade de Penafiel, a terceira prova pontuável da Taça Portugal de Juniores, e é o novo líder da competição. “Hoje, com o trabalho da minha equipe, fizemos o planejamento para eu sair campeão”, comentou ‘Katraquinha’ depois de vencer a prova de 90,3 quilômetros.

Lino aproveitou a parte final da prova para se impor com o tempo de 2h14m10s e venceu com uma média de 40,233 km/h. A segunda colocação ficou com Paulo Fernandes, atleta da mesma equipe, a ACR Roriz, com a diferença de quatro segundos.