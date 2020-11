Ciclista morre após ser atingido por carro na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 07:34 horas

Segundo a PRF, uma carreta forçou o automóvel a sair da pista antes do acidente; vítima não resistiu aos ferimentos

Barra do Piraí – Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu na noite dessa quinta-feira, 26, após ser atingido por um veículo, modelo Ford Del Rei, enquanto andava de bicicleta pelo acostamento do km 277, na BR-393, em Barra do Piraí. O ciclista foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista (HSJB), a princípio em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado por volta das 20:30h, após uma carreta ter supostamente forçado uma ultrapassagem, obrigando o automóvel – que transitava em sentido contrário -, se deslocar para o acostamento, vindo a atingir a vítima, que era morador da região.

Ainda segundo a PRF, um passageiro do automóvel se feriu e também foi socorrido no HSJB.

Os agentes afirmam que o condutor da carreta tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pela equipe PRF, após um outro condutor, que testemunhou o acidente ter parado no posto PRF, alertando os policiais.

”Após o término do socorro às vitimas, o condutor da carreta e do automóvel fizeram o teste do etilômetro. Ambos com resultado negativo. O trânsito ficou lento até o término dos procedimentos, mas não houve interdição”, disse um agente.

De acordo com a PRF, os motoristas foram levados à 88º DP (Barra do Piraí), para registro da ocorrência. ”O condutor que testemunhou o acidente compareceu à delegacia de Barra do Piraí e registrou seu depoimento”, finalizou a PRF.