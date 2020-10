Cida Diogo afirma que lutará por combate à poluição em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 18:07 horas

Volta Redonda– A candidata a prefeita Cida Diogo (PT) divulgou vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira, dia 09, em que afirmou seu compromisso em lutar por políticas sérias de redução à poluição em Volta Redonda. Segundo ela, essa será uma de suas prioridades, quando eleita, para que a cidade seja mais saudável e garanta melhor qualidade de vida para os cidadãos e cidadãs. O vídeo pode ser conferido pelo https://facebook.com/cidadiogorj. Cida ressaltou que essa pauta do meio ambiente é muito defendida pelo PV, partido de sua vice, Nena Düppré.

– Vamos lutar contra esse absurdo dessa fumaceira, dessa poluição que a gente vê na nossa cidade. Precisamos acabar com isso. E, para isso, precisa ter na prefeitura gente com coragem, com disposição de discutir com a CSN políticas sérias que de fato enfrentam essa realidade e diminua a poluição da cidade. E garanta mais saúde para o povo. Essa coligação é A Esperança de Volta, porque nós queremos lutar para defender a vida, defender a saúde, uma cidade mais saudável e menos poluída – frisou.

No plano de governo, no eixo da sustentabilidade, entre as propostas apresentadas para o meio ambiente, como uma das soluções é o incentivo ao uso de tecnologias limpas, que contribuam para a redução da poluição pelas empresas localizadas no município. E a elaboração participativa e implementação da Agenda Municipal de Qualidade Ambiental Urbana, a ser definida com o objetivo de melhorar os indicadores da boa qualidade ambiental do núcleo urbano de Volta Redonda.