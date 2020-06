Cidade Alegria, Vila Julieta e Paraíso são os bairros com mais casos confirmados de coronavírus, em Resende

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 17:24 horas

Mulheres com faixa etária entre 31-40 anos são as que mais têm casos confirmados (44); homens acima dos 80 anos são os que mais morreram pela Covid-19 no município (seis)

Resende – Cidade Alegria, Vila Julieta e Paraíso são os bairros com o maior número de casos confirmados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Resende. O bairro Cidade Alegria aparece com 30 casos confirmados, já o Vila Julieta tem 22, e o Paraíso registra 20 confirmações da doença.

Os dados são painel Covid-19 disponibilizado pela prefeitura de Resende junto com a UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) que realizam o mapeamento de coronavírus no município pelo site. As informações estão atualizadas pelo boletim epidemiológico do dia 24 deste mês.

Segundo o mapeamento, a AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) possui 38 casos confirmados, sendo que todos estão curados. Já no bairro Cidade Alegria, 27 estão curados e uma morte foi confirmada pela Covid-19; no Vila Julieta foram quatro óbitos registrados e 15 moradores já se recuperaram da doença; e no Paraíso tem 19 recuperados e uma morte confirmada por coronavírus.

Jardim Jalisco e Campos Elíseos seguem com o ranking dos cinco bairros com maiores casos, sendo que cada um possui 18 confirmações, e o bairro Liberdade com 15 casos confirmados.

Idade

De acordo com o painel, as mulheres com faixa etária entre 31 e 40 anos são que mais confirmaram casos de coronavírus (44), seguido de homens com 41 e 50 anos (41), e homens e mulheres entre 31 e 40 anos (38 cada).

Morte

Resende possui 21 óbitos decorrentes da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Homens acima dos 80 anos estão nas estatísticas como os que mais morreram por conta da doença em Resende, num total de seis óbitos. O município possui 409 casos confirmados e 362 recuperados, segundo boletim de quarta-feira (24).