‘Cidade da Educação’: Cartão Educação vai injetar R$ 30 milhões na economia de Angra

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão e o secretário de Governo, Cláudio Ferreti, entregaram na tarde desta terça-feira (20), o Cartão Educação aos 24 mil alunos da rede pública municipal de ensino de Angra dos Reis. Os cartões serão usados para compra de materiais escolares e uniforme em 2024. O Cartão Educação contemplará além dos estudantes do ensino fundamental e médio, 290 alunos com altas habilidades, transtorno do espectro autista, surdez e deficiência visual que estudam na rede pública.

Serão contemplados os alunos das seguintes unidades escolares de Educação Especial: Unidade de Tratamento Diferenciado – Altas Habilidades (UTD AH), Unidade de Tratamento Diferenciado – Transtorno do Espectro Autista (UTD TEA), Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos (EMBES) e Escola Municipal para Deficientes Visuais (EMDV).

– Eu, como mãe de aluno da Educação Especial, estou muito feliz por estarmos sendo contemplados com o Cartão Educação em 2024. É um olhar de carinho muito grande por parte da Prefeitura para nossas crianças. A comunidade da educação especial agradece. Cada alegria que podemos proporcionar a nossos pequenos deixa nossos corações muito agradecidos. O Cartão Educação trará uma felicidade imensa para eles – falou a conselheira da educação, Suellen Souza, mãe do aluno Samuel Souza, da E.M. Frei Fernando Geurtse.

A cerimônia simbólica do início da entrega dos cartões foi realizada no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Britto com a presença de 1.500 alunos da rede. Ao total, o programa injetará mais de R$ 30 milhões no município esse ano, valor 11% maior que os R$ 27 milhões investidos em 2023. A distribuição dos cartões para os pais dos alunos começou nesta quarta-feira (21) em todas as 91 escolas da rede.

Exemplo para outros municípios

Idealizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Cartão Educação está contemplando alunos da Educação Infantil, Pré-Escola, Ensino Fundamental, EJA, Educação Especial, além de 1.385 profissionais de ensino: docentes I, docentes II, pedagogos diretores e auxiliares de direção.

– O Cartão Educação é um grande sucesso da Prefeitura de Angra. Fico muito feliz em ver tanta criança contente em poder comprar os materiais de sua preferência. Também fico satisfeito em ver os comerciantes empregando a população. O projeto aquece a economia de Angra e gera cidadania. Queremos que nossos estudantes tenham as condições ideais para frequentar as aulas, se dedicarem aos estudos e se tornarem grandes cidadãos – comentou o prefeito Fernando Jordão durante a cerimônia.

Com o cartão, pais de alunos e os profissionais da educação recebem créditos em dinheiro para comprar material escolar, uniforme e itens pedagógicos em uma rede de lojas credenciadas pela Prefeitura.

Em 2024, o valor destinado à compra de material escolar e pedagógico teve reajuste médio de 6,6% no comparativo com o ano passado. Para a aquisição de uniforme, categoria que contempla apenas os estudantes, o reajuste médio do crédito foi de 5,8%.

​Neste ano, a iniciativa terá a participação de pelo menos 120 lojistas credenciados. Outros comerciantes que cumprem os requisitos podem aderir ao programa a qualquer momento.

– Estou muito satisfeito em ver essa política pública tão importante para o município sendo um sucesso novamente. Já temos mais de 120 lojas credenciadas no programa e, com isso, muitos empregos serão gerados. Estamos no caminho certo para manter nossos estudantes e professores cada vez mais satisfeitos e felizes em sala de aula. A educação é o único caminho para criar uma sociedade mais justa – relatou o Secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

A lista de materiais para cada fase escolar pode ser encontrada no Boletim Oficial nº 1.820, de 9 de janeiro, da página 14 a 26 no site da Prefeitura de Angra: https://www.angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1820_de_09-01-2024.pdf.

A lista completa com todas as empresas credenciadas no Cartão Educação em 2024 pode ser acessada pelo site da Prefeitura de Angra pelo link: https://www.angra.rj.gov.br/downloads/SEC/2024-EmpresasCredenciadas-CartaoEducacao.pdf.