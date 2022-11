Cidade de Conservatória apresenta o projeto “Natal Iluminado” - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 12:11 horas

Valença – O Natal Iluminado em Conservatória surgiu em 2020, como ideia de encantamento, recepção e acolhimento dos turistas no pós-pandemia. A localidade está toda ornada em clima natalino com vários pontos iluminados como: Centro histórico; Sacadas iluminadas; Igreja Matriz.

O objetivo é criar uma reconexão sentimental com a infância, um ambiente seguro, tranquilo e festivo, trazendo a magia do natal para cada pessoa que visitar Conservatória.

O evento é organizado por Tatiana Ramos com apoio da Prefeitura Municipal de Valença, Acritur (Associação Comercial, Rural, Industrial e Turística de Conservatória) e empresários locais. O período de realização teve início no dia 05 de novembro e vai até a primeira semana de janeiro, quando serão retiradas as decorações.

Programação

-19/11- Apresentação do grupo da Seresta de Conservatória

Local: Sacada da Pousada Chão de Estrelas – 20h

-26/11- Apresentação de músicas natalinas com a cantora Marcela Rodrigues

Local: Sacada da Arinete – 20h

-03/12- Apresentação da Orquestra Harmônicos de Conservatória

Local: Sacadas Iluminadas de Conservatória – 20h

-10/12 -As Meninas Cantoras de Conservatória

Local: Sacadas Iluminadas de Conservatória – 20h

*Haverá apresentações semanais nas Sacadas Iluminadas.