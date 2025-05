“Cidade dos Sonhos” vencedor do prêmio de melhor direção em Cannes está na programação do GACEMSS

Volta Redonda – O Cine Gacemss vai exibir até o dia 7 de maio duas obras do Cinema Francês: Cidade dos Sonhos e Quando Chega o Outono. O público pode comprar os ingressos na portaria do cinema, que fica na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, meia hora antes da sessão ou pelo site: https://www.veloxtickets.com/Portal/Ingresso/Cinema/Volta-Redonda. Não haverá exibições dos dias 3 e 4 de maio.

Filme: “CIDADE DOS SONHOS”

Obra-prima de David Lynch, “Cidade dos Sonhos” volta em cópia restaurada

Vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes, Cidade dos Sonhos (2001) é um dos filmes mais enigmáticos e celebrados do cinema contemporâneo. A obra-prima do cineasta David Lynch (1946 ⎯ 2025) retorna aos cinemas brasileiros em uma nova versão restaurada em 4K, projetando de novo na tela grande o mistério inquietante e a poesia ambígua dessa cultuada produção.

Rever na sala de cinema Cidade dos Sonhos é uma oportunidade imperdível de celebrar o legado de um artista que desafiou as convenções narrativas, reinventando o uso do som e da imagem na experiência fílmica.

Cidade dos Sonhos é reconhecido por sua complexidade narrativa, atmosfera onírica e crítica mordaz à indústria de Hollywood. (site matinaljornalismo.com.br)

Sessão: 18h10

Nacionalidade: EUA / França

Gênero: Drama, Fantasia, Suspense

Duração: 2h26

Classificação: 16 anos

Sinopse: Um acidente automobilístico na estrada Mulholland Drive, em Los Angeles, dá início a uma complexa trama que envolve diversos personagens. Rita (Laura Harring) escapa da colisão, mas perde a memória e sai do local rastejando para se esconder em um edifício residencial que é administrado por Coco (Ann Miller). É nesse mesmo prédio que vai morar Betty (Naomi Watts), uma aspirante a atriz recém-chegada à cidade que conhece Rita e tenta ajudar a nova amiga a descobrir sua identidade. Em outra parte da cidade o cineasta Adam Kesher (Justin Theroux), após ser espancado pelo amante da esposa, é roubado pelos sinistros irmãos Castigliane.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CsOvvj3PBEo

Filme: “QUANDO CHEGA O OUTONO”

Sessão: 20h45

Nacionalidade: França

Gênero: Drama / Comédia

Duração: 1h42

Classificação: 14 anos

Sinopse: Em Quando Chega o Outono, uma trama de desconfiança e segredos se instala entre duas famílias. Michelle vive uma vida tranquila num vilarejo bucólico e pitoresco da Borgonha junto com sua amiga e vizinha de longa data Marie-Claude. Enquanto desfrutam desses dias pacíficos de aposentadas, Michelle está particularmente ansiosa em passar as férias de verão com seu neto Lucas. Os planos, porém, são cancelados quando sua filha Valérie é envenenada acidentalmente pelos cogumelos que Michelle serve no almoço. O caso abala ainda mais a relação carregada de mágoas e traumas do passado e deixa Michelle desolada. Ao mesmo tempo, Marie-Claude enfrenta uma culpa constante em relação ao misterioso filho Vincent, que acaba de sair da prisão. Quando Chega o Outono acompanha o desenrolar dos dramas familiares conturbados e de um mistério silencioso que os obriga a confrontar suas próprias sombras.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UmtgV0zrYXM