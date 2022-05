Cidades começam a aplicar 3ª dose contra Covid-19 em adolescentes

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 21:42 horas

Barra Mansa e Barra do Piraí continuam realizando imunizações para demais grupos e também contra Influenza e sarampo

Após o Ministério da Saúde autorizar a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos, a Prefeitura de Barra Mansa, através de Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (30) a vacinação do reforço neste público. De acordo com a coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, a aplicação será feita quatro meses após o jovem receber a segunda dose.

– Com essa orientação, nós abrimos nesta segunda-feira a vacinação para os adolescentes que tenham sidos vacinados com a segunda dose até o dia 30 de janeiro – esclareceu.

Além de abrir a terceira dose para esse público, a imunização contra a Covid-19 segue de acordo com o cronograma. As doses pediátricas contra o coronavírus, destinadas a crianças de 5 a 11 anos de idade ou imunossuprimidas, serão aplicadas nas seguintes unidades de saúde: UBS Centro, Paraíso de Cima, Clínica da Família, Coringa I, São Francisco, UBS Colônia e Pro Saúde. As unidades citadas estão disponíveis para imunização às segundas, quartas e quintas-feiras.

Já para as crianças a partir de 6 anos, os responsáveis devem procurar os seguintes postos: São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia (terças e sextas), Vila Maria (terças e quintas), Paraíso de Cima (quartas e quintas), Vila Elmira, Vale do Paraíba (quinta-feira), Siderlândia (segundas, quartas e sextas), Vila Independência, (quarta-feira), Clínica da Família (Vista Alegre), UBS Centro, Coringa I, UBS Colônia (segundas e quartas), São Francisco, Vila Principal (sexta-feira), Santa Rita de Cássia (quinta-feira), Floriano (terça-feira), Rialto (terça-feira), Amparo (quarta-feira dose pediátrica, quinta-feira adultos) e Pró Saúde (segundas, quartas e quintas-feiras).

Jovens e Adultos

A vacinação segue também para os jovens e adultos, que devem seguir o cronograma abaixo:

– D1 em pessoas a partir de 12 anos;

– D2 agendadas (CoronaVac centralizada no Pró Saúde às segundas, quartas e quintas-feiras e Janssen no PSF do Ano Bom); AstraZeneca e Pfizer em todos os postos;

– D3 para maiores de 12 anos que tomaram a D2 até o dia 31/01/22;

– D4 para imunossuprimidos com laudo médico maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 31/01/22 e idosos a partir de 60 anos que tenham tomado D3 até 31/01/22.

As ações acontecerão das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.

Influenza e sarampo

As doses contra Influenza são destinadas a crianças de seis meses a quatro anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas e os grupos prioritários de 5 a 29 anos de idade, que são as pessoas com comorbidade, caminhoneiros, trabalhadores portuários, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

As doses contra sarampo serão aplicadas em trabalhadores da Saúde (em seus próprios locais de trabalho) que não tenham recebido a vacina da Tríplice Viral como atualização de caderneta. Além de crianças de seis meses a quatro anos de idade de forma indiscriminada.

A imunização contra Influenza e sarampo acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.