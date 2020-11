Cidades da região estão classificadas em risco moderado para Covid-19

As regiões Metropolitanas I, Baía da Ilha Grande e Médio Paraíba estão estão classificadas em bandeira laranja, de risco moderado. Já a Região Metropolitana II é de alto risco para a Covid-19. Estes dados estão na publicação da décima edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Subsecretaria Extraordinária de Covid-19.

Ao todo, 12% dos moradores do estado residem na Região Metropolitana II, que abrange sete municípios: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Na edição anterior do Mapa, divulgada em 04/11, nenhuma região apresentava alto risco (bandeira vermelha) e apenas uma das nove regiões do estado, a Baixada Litorânea, apresentava risco moderado, com bandeira laranja. As demais estavam classificadas em amarelo, de baixo risco para Covid-19.

O estado, de modo geral, ainda permanece classificado em baixo risco da doença, simbolizado pela bandeira amarela, que também é a classificação das seguintes regiões: Baixada Litorânea, Centro-Sul, Noroeste, Norte e Serrana.

Na bandeira laranja, precisam ser cumpridas todas as medidas de distanciamento social já adotadas na bandeira amarela e as seguintes medidas adicionais: suspensão de atividades escolares presenciais; proibição de qualquer evento com aglomeração, conforme avaliação local; adoção de distanciamento social no ambiente de trabalho, conforme avaliação local; avaliação da suspensão de atividades econômicas não essenciais, com limite de acesso e tempo de uso dos clientes, conforme o risco no território; e avaliação da adequação de horários diferenciados nos setores econômicos para reduzir aglomeração nos sistemas de transporte público.

Na bandeira vermelha, além das medidas da bandeira laranja, deve-se suspender as atividades econômicas não essenciais definidas pelo território, avaliando cada uma delas; e definir horários diferenciados nos setores econômicos para reduzir aglomeração nos sistemas de transporte público.