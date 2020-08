CIEE retoma atendimento presencial em Barra Mansa e Resende e oferece vagas de estágio

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 13:54 horas

Barra Mansa e Resende – Os CIEE (Centros de Integração Empresa-Escola) de Barra Mansa e Resende retomaram com atendimentos presenciais, que estavam sendo realizados apenas por telefone por conta da pandemia do novo coronavírus, nesta semana.

As unidades atendem estudantes da região Sul Fluminense que buscam vagas de estágio em diversas áreas. Interessados devem entrar em contato com as unidades e encaminharem seus currículos.

O CIEE de Barra Mansa fica situado na Rua Doutor Mario Ramos, 145, no Centro, funciona nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, de 10h às 16h30, e de 10h às 15h30, nas terças-feira e quintas-feiras. A unidade oferece estágios para Jovem Aprendiz e Técnico em Enfermagem. A unidade também atende aos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Mendes e Volta Redonda. Candidatos podem entrar em contato pelos telefones 3323-3916 e 99924-5438.

Já o CIEE de Resende oferece vagas de estágio em Ciências Contábeis e em Administração. Candidatos podem entrar em contato pelo telefone 3354-1410 ou irem até a unidade, localizada na Rua Nicolau Taranto, 197, Campos Elíseos, de 9h às 16h30, nas segundas, quartas e sextas-feiras. De 9h às 1h5h30 nas terças-feiras e quintas-feiras.