Cimento Tupi anuncia retomada em Volta Redonda com mais de 50 vagas de emprego

Volta Redonda – Volta Redonda contará em breve com mais de 50 novas vagas de emprego para a população. Em reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, na manhã desta quarta-feira (27), representantes da empresa Cimento Tupi anunciaram a retomada das operações na fábrica da cidade, localizada no bairro Siderville. Serão investidos aproximadamente R$ 9 milhões para que a empresa volte a operar em Volta Redonda.

“Tínhamos a intenção e o planejamento, diante do novo momento do mercado e pelo bom momento que Volta Redonda vive. Viemos conversar com o prefeito Neto para termos o apoio do governo municipal, o que conseguimos. Com essa retomada, teremos uma produção inicial para o ano que vem de cerca de 10 mil toneladas de cimento por mês”, explicou Weliton Maia, diretor-industrial da Cimento Tupi, que estava acompanhado da diretora-jurídica da empresa, Andrea Junqueira.

Com outras duas fábricas (Pedra de Sino, em Carandaí-MG; e outra em Mogi das Cruzes-SP), a empresa voltará a atuar na unidade de Volta Redonda, que foi a primeira da empresa (inaugurada em 1952). E essa ampliação no mercado da região prevê a contratação de 25 profissionais diretos e outros 25 indiretos, além terceirizados como motoristas rodoviários, que são necessários para o escoamento dos produtos da empresa.

Acesso ao bairro

Uma das condições para a retomada as operações era a melhoria no acesso ao Siderville e, durante a reunião na prefeitura, os representantes da Cimento Tupi foram atualizados sobre a construção da alça de acesso ao bairro, que está com trabalhos na reta final. O novo viaduto terá 200 metros, com estrutura de concreto e ferro, ligando a Rua K, no Siderville, ao elevado da Ponte Alta, com duas pistas: uma de entrada e outra de saída.

“É uma empresa tradicional, que acreditou em Volta Redonda há muitos anos e agora, graças à reconstrução da cidade que iniciamos em 2021, está acreditando em nossa cidade novamente. Volta Redonda está voltando a ser interessante para as empresas investirem, são mais empregos para o nosso povo, mais desenvolvimento e mostra que estamos no caminho certo para que Volta Redonda cresça, se desenvolva e seja referência no país”, disse o prefeito Neto.