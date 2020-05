Cinbal adota medidas internas de prevenção à Covid-19

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 18:28 horas

Volta Redonda e Pinheiral – A Cinbal (Grupo Incoflandres), com unidades em Volta Redonda e Pinheiral, empresa integrante da cadeia essencial de alimentos, não paralisou suas atividades e, desde que a covid-19 se tornou uma pandemia, adota medidas internas para mitigar o contágio do vírus entre seus colaboradores. A empresa, responsável pela impressão em folhas metálicas (folhas de flandres e cromadas) utilizadas na fabricação de embalagens para pescado, carne enlatada e cereais, por exemplo, também tem auxiliado instituições públicas municipais com a entrega de produtos de higiene e equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da área da saúde.

O comprometimento com a proteção e o bem-estar dos colaboradores, fez com que a Cinbal distribuísse, nas unidades de Volta Redonda e Pinheiral, 3.500 máscaras reutilizáveis feitas de tecido – uma vez que as descartáveis não se encontram disponíveis no mercado. “Nosso principal objetivo com a ação é reduzir ao máximo um possível contágio pelo vírus. Estamos todos na mesma luta e, cada ação, grande ou pequena, seja no ambiente de trabalho, nas nossas casas ou na ajuda ao próximo, é fundamental para que fiquemos seguros”, salienta o superintendente do Grupo Incoflandres, Eduardo Louver.

No início de abril o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de máscaras para toda a população e, no último dia 17 de abril, a Prefeitura de Volta Redonda publicou decreto determinando o uso obrigatório de máscaras pelos moradores da cidade.

“Estamos trabalhando rigorosamente no atendimento às orientações do Ministério da Saúde e também na conscientização de nossos colaboradores em relação à importância da prevenção”, afirma o superintendente. Os 482 funcionários da Cinbal em Volta Redonda e os 98 colaboradores de Pinheiral, conforme o executivo, estão cientes da importância da adoção das medidas indicadas pela empresa. Também foi criado um Comitê de Gestão de Crise – Covid-19 para contribuir com as tomadas de decisões nessa adversidade e um boletim informativo interno.

Vacinação contra a gripe

Outra medida adotada pelo Grupo Incoflandres foi a antecipação da vacinação de seus colaboradores contra a gripe nas suas duas unidades no Rio de Janeiro. Ainda que não exista uma vacina contra a covid-19, a vacinação contra a gripe imuniza as pessoas contra vários tipos do vírus influenza, reduzindo as internações hospitalares.

Também foram aplicadas marcações nos pisos da unidade de Volta Redonda, indicando a distância correta (1,5 metro) entre as pessoas para evitar o contato direto nos locais onde há filas como, por exemplo, no refeitório e junto aos pontos eletrônicos. Os marcadores são resistentes à água, permitindo a lavagem dos locais.