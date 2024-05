Cinbal Incoflandres doa 3 mil cestas básicas para o Sul

Nesta terça-feira (14), o Grupo Cinbal Incoflandres realizou uma doação para as vítimas das enchentes no Soulmoradores, uma das regiões atingidas no Rio Grande do Sul, foram entregues 3 mil cestas básicas e 18 mil litros de água para as famílias atingidas.

Pontos de apoio nos municípios de Gravatai, Estrela e São Sebastião do Caí receberam duas carretas enviadas pelo grupo Cinbal Incoflandres, contendo três mil cestas básicas, 18 mil litros de água potável, além de outros itens destinados à população em estado de vulnerabilidade.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais, Paulo Vieira, o momento vivido pelo povo gaúcho exige uma mobilização de toda a sociedade para buscar amenizar os impactos e levar ajuda neste primeiro momento em que a escassez de recursos é maior. O diretor também citou que vem monitorando a situação através de empresas do Sul, que são clientes, e tem externado a gravidade da situação.

“Não dá para ver tudo o que está acontecendo e se manter alheio ao sofrimento das pessoas. Temos clientes no Rio Grande do Sul, e esses clientes possuem funcionários com famílias inteiras que sofreram perdas de uma vida toda. Fizemos uma campanha interna com os nossos colaboradores em Volta Redonda e Pinheiral, que inclusive estão bem engajados na causa, ajudando bastante e entramos com uma grande parte de donativos. Nossa ideia é aumentar o quantitativo e a variedade de itens no próximo envio”, relatou Paulo Vieira.

O grupo está viabilizando a doação de 6 mil latas de sardinha, através de empresas parceiras, além de mobilizar as unidades paulistas de Guarulhos e Mogi das Cruzes para reunir colchões, roupas e produtos de higiene pessoal para serem enviados na próxima remessa, prevista para dia 20 de maio. Uma conta pix, criada exclusivamente para receber essas doações, também foi disponibilizada e o valor será entregue às entidades competentes.

“Estamos realizando um trabalho logístico e enviando caminhões que possam ser rastreados para que a entrega seja feita sem interferências, visto que, infelizmente, tem ocorrido alguns casos de saques e desvio do material arrecadado. Estamos à disposição de outras empresas da região, oferecendo nossa estrutura para que os itens arrecadados possam ser enviados e chegar a quem tanto precisa. É um momento triste para o país e precisamos unir toda a força necessária para apoiar a população e pensar em dias melhores”, finalizou.