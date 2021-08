Cinco pessoas ficam feridas em dois acidentes na Dutra

Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 07:33 horas

Primeiro caso aconteceu no km 304, em Resende; outro foi registrado no km 311, em Itatiaia

Sul Fluminense – Cinco pessoas ficaram feridas em dois acidentes registrados na noite dessa segunda-feira, dia 9, em dois trechos da Rodovia Presidente Dutra, na Região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todas foram socorridas ao Hospital de Emergência de Resende.

O primeiro caso, segundo os agentes, aconteceu no km 304, em Resende, com engavetamento. O primeiro automóvel envolvido atingiu uma recapagem de pneu de caminhão que estava na pista e parou na faixa de rolamento. Segundo a PRF, o motorista do carro que vinha atrás não conseguiu evitar a colisão traseira; o que ocasionou a terceira colisão, com outro veículo. Neste acidente, três pessoas ficaram feridas.

Já no km 311, na pista de retorno na entrada de Penedo, em Itatiaia, um veículo invadiu a contramão e colidiu de frente com outro. Segundo a PRF, o condutor que provocou o acidente, de 42 anos, fugiu do local, mas foi identificado.

No carro atingido – que seguia corretamente a via -, o motorista de 36 anos e os passageiros, de 26, ficaram feridos e também foram socorridos e levados ao Hospital de Emergência de Resende. O acidente foi registrado na 99ª DP, em Itatiaia. A PRF relatou que o condutor deverá responder pelos crimes de lesão corporal, omissão de socorro e abandono de local de acidente.