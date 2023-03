Cinco pessoas são presas e uma menor apreendida com pistola, granada e munições na Rio Santos - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 16:10 horas

Lídice – Cinco pessoas foram presas e uma adolescente de 16 anos foi apreendida, na manhã desta quarta-feira (22), com uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, três carregadores, uma granada pronta para detonação, 16 munições e cinco pinos de cocaína. Ação foi realizada no Km 492 da rodovia Rio Santos, próximo a entrada de Lídice, durante uma operação em conjunto entre a PRF, Operação Foco e BAC (Batalhão de Operação com Cães).

Segundo os agentes, o condutor de um celta vermelho tentou retornar da fila de veículos para evitar a fiscalização. Ao perceberem a movimentação suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem. Após vistoria, os policiais encontraram o material apreendido embaixo de um banco. Os seis ocupantes do veículo, sendo eles três homens, duas mulheres e a adolescente, foram encaminhados para a 166ª DP, em Angra dos Reis.

Os policiais também informaram que um dos ocupantes já foi preso e usava uma tornozeleira eletrônica. Ele estava em liberdade cumprindo regime semiaberto. O suspeito possui uma vasta lista de crimes como furto, roubo, tráfico e homicídio.