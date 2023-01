Cinco suspeitos de planejar matar PM são presos em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 08:15 horas

Prisões foram efetuadas em operação deflagrada pela 89ª DP; alvos eram de facção criminosa

Resende – Cinco suspeitos de planejar matar um policial militar em Resende foram presos nesta quarta-feira (25), durante a Operação Zeneca, deflagrada pela Polícia Civil (89ª DP), e que teve como alvos traficantes ligados à uma facção criminosa carioca.

Durante a operação, os policiais comandados pelo delegado titular da 89ª DP, Michel Florosckh, cumpriram cinco mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Itatiaia, Porto Real, Resende e Volta Redonda. Os detidos foram levados para a delegacia de Resende.

Segundo a Polícia Civil, as investigações que culminaram com as prisões começaram após a descoberta de um plano para matar um policial militar da cidade em 2021. Na época, a PM realizou uma grande operação na região da Cidade Alegria e houve confronto armado com bandidos. Um suspeito de envolvimento com o tráfico morreu e outro foi preso.

No celular de um dos suspeitos, a polícia conseguiu identificar membros de uma facção criminosa que tinham ordem para assassinar o PM. Um inquérito foi aberto e entregue à Justiça, com evidências que ligam os presos desta quarta-feira ao plano de matar o policial. O Poder Judiciário acatou e determinou a prisão de todos os envolvidos.