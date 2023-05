Cine 9 de Abril recebe Oswaldo Montenegro neste final de semana

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 17:56 horas

Volta Redonda – Oswaldo Montenegro apresenta seu novo show nesta sexta-feira (5), em Volta Redonda. O espetáculo, que promete emocionar o público, acontece no Cine 9 de Abril, Vila Santa Cecília, com abertura dos portões às 20h30 e início do show às 21h30.

Menestrel da música brasileira, o cantor chega ao palco com sua nova turnê “Pra Te Rever”, que percorre canções como “A Alma do Rio” e “Pra Te Rever” além dos clássicos da carreira como “Bandolins”, “Lua e Flor”, “A Lista” e outros sucessos.

Entre violões e piano, Montenegro se mantém há mais de 40 anos na estrada com canções que marcaram gerações e até hoje se destacam. O show ainda conta com a participação da flautista Madalena Salles, musicista que o acompanha desde a adolescência.

O show é uma realização da Ani+ Soluções, Public-Ação e Clube dos Funcionários. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Ingresso Digital e na secretaria do Clube dos Funcionários, na PET – Praça de Esportes Tabajaras. A classificação é 18 anos. Mais informações pelo telefone (24) 2102-2750.