Cine Gacemss anuncia programação da semana

Volta Redonda – O Cine Gacemss anunciou, nesta quarta-feira (9), a programação de filmes entre os dias 10 e 16 de abril. Com exceção desta sexta-feira (12), em que não haverá exibições, o drama francês “Loucos por Cinema” e documentário “Milton Bituca Nascimento” estarão em cartaz nas noites do único cinema de rua de Volta Redonda. Os ingressos estarão à venda na portaria do cinema ou pelo site https://www.veloxtickets.com/Portal/Ingresso/Cinema/Volta-Redonda

Confira a programação:

Filme: “Loucos por Cinema!”

Sessão: 18h30

Nacionalidade: França

Gênero: Drama

Duração: 1h28

Classificação: 12 anos

Sinopse: Uma celebração da magia das salas de cinema. Em Loucos por Cinema!, o diretor Arnaud Desplechin segue os passos de Paul Dédalus — seu alter ego — para narrar a história do seu amadurecimento como cinéfilo. Em um híbrido de ficção e documentário, as memórias de Arnaud se entrelaçam com um fluxo torrencial de imagens cinematográficas. Na trama, Paul Dédalus assume diferentes faces, acompanhando o amadurecimento e as múltiplas fases da vida do cineasta francês e sua relação com o cinema. Nessa ode ao cinema, Arnaud trata com honestidade e poesia a importância dos filmes não apenas para a construção da sua identidade, mas também para a maneira como enxergamos o mundo. Ao encenar seu primeiro encontro com a tela grande, discutir a filosofia por trás do produto final e instigar o espectador a reconstruir suas lembranças com o cinema, Arnaud investiga a sétima arte de maneira íntima e sentimental sem deixar de lado sua natureza universal.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EJZJpv0uYsM

Filme: “Milton Bituca Nascimento”

Sessão: 20h10

Nacionalidade: Brasil

Gênero: Documentário

Duração: 1h59

Classificação: 10 anos

Sinopse: Milton Bituca Nascimento, dirigido por Flávia Moraes, é um documentário emocionante que acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento, uma das maiores lendas vivas da música brasileira. Filmado ao longo de dois anos, o longa registra os últimos shows de “Bituca”, como é carinhosamente conhecido, e captura a profunda conexão entre o artista e seus fãs. A obra vai além dos palcos, apresentando cenas de bastidores e depoimentos de grandes artistas nacionais e internacionais. Esses relatos celebram a importância de Milton e o impacto universal de sua música, reafirmando seu legado como um dos maiores nomes da música global. Entre emoções e celebrações, o filme é uma despedida inesquecível de um ícone cuja obra transcende fronteiras e gerações.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4G6oxxjvTss