Cine Gacemss continuará com a exibição do filme’ Medida Provisória’ entre os dias 21 a 27 deste mês

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 17:08 horas

Volta Redonda- Devido ao grande sucesso do filme nacional ‘Medida Provisória’, com direção de Lázaro Ramos, o Cine Gacemss dará continuidade a exibição do filme entre os dias 21 a 27 de abril, onde quase 500 pessoas já passaram pelo Cine Gacemss para assistir. Lembrando que no dia 22 não haverá a sessão das 17h.

Esta semana o Cine gacemss estará estreando o filme Garoto Chiffon, um filme protagonizado, escrito e dirigido por Nicolas Maury. Ator com mais de duas décadas de carreira — e cujo currículo inclui a série da Netflix “Dix pour cent” —, No novo filme Maury aventura-se pela primeira vez no papel de diretor fazendo um filme sobre um ator.

Apesar de ser uma produção inegavelmente contemporânea, “Garoto Chiffon” põe em cena uma situação muito familiar na história da literatura francesa: a volta à província como um abrigo dos perigos que a cidade grande, Paris, oferece.

Filme: “MEDIDA PROVISÓRIA”

Sessões: 17h e 19h – (dia 22 não teremos a sessão das 17h)

Duração: 1h34min

Drama

Classificação: 14 anos

Direção: Lázaro Ramos

Elenco: Taís Araújo, Alfred Enoch, Seu Jorge

Sinopes: Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de país. Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar. O longa é uma adaptação de “Namíbia, Não!”, peça de Aldri Anunciação que o diretor e ator Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011.

Trailer: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-273189/trailer-19566508/

Filme: “GAROTO CHIFFON”

Sessão: 21h

Duração: 1h48min

Comédia / Drama

Classificação: 14 anos

Sinopse: Em Garoto Chiffon, Jérémie é um ator em iminência que está passando por dificuldades emocionais e financeiras, causando uma crise existencial. Cansado e sem saber lidar com suas emoções extremamente ciumentas e atormentado por desventuras românticas, profissionais e familiares, o ator decide ir para Paris para mudar de ar. Se confortando nos braços de sua mãe, Jérémie logo percebe que a mãe pode ser mais invasiva do que imaginava.

Trailer: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-277935/trailer-19566594/