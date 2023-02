Cine Gacemss divulga programação de filmes para os próximos dias - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 17:23 horas

Volta Redonda – O Cine Gacemss divulgou nesta quinta-feira (02) a programação de filmes para a semana do dia 3 até o dia 11 de fevereiro. Durante o período, apenas o próximo domingo (05), não terá exibição de filmes.

O cinema trará dois filmes: ‘Aftersun’ e ‘Emily’. O primeiro é do gênero drama e está concorrendo em quatro categorias na 76ª edição do BAFTA, tradicional premiação conhecida como o “Oscar britânico” e está indicado ao Oscar 2023 na categoria melhor ator.

A segunda trama conta a biografia da escritora Emily Brönte, considerada uma das maiores escritoras do mundo, abordando sua vida, carreira e morte precoce aos 30 anos de idade.

O Cine Gacemss está localizado na Rua 14, n° 315, na Vila Santa Cecília. Os ingressos estão à venda na portaria do cinema – meia hora antes da sessão – ou pelo site: https://www.veloxtickets.com/Portal/Ingresso/Cinema/Volta-Redonda

Confira as sinopses dos filmes :

Filme: “AFTERSUN”

Sessão: 18h30

Duração: 1h42

Nacionalidade: EUA

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Sinopse: Em Aftersun, no final da década de 1990, Sophie, de onze anos, e seu pai Calum passavam as férias em um clube na costa turca. Eles tomam banho, jogam bilhar e desfrutam da companhia amigável um do outro. Calum se torna a melhor versão de si mesmo quando está com Sophie. Sophie, enquanto isso, acha que tudo é possível com ele. Quando a jovem está sozinha, ela faz novos amigos e tem novas experiências. Enquanto saboreamos cada momento passado juntos, uma sensação de melancolia e mistério às vezes permeia o comportamento de Calum. Vinte anos depois, as memórias de Sophie ganham um novo significado enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que não conhecia.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OSrkH-kEFG0

Filme: “EMILY”

Sessão: 20h20

Duração: 2h20

Nacionalidade: Reino Unido

Gênero: Biografia / Histórico

Classificação: 14 anos

Sinopse: Uma biografia provocativa sobre a vida e carreira de uma das escritoras mais conhecidas mundialmente: Emily Brönte. Emily imagina a jornada transformadora, emocionante e edificante para a feminilidade de uma rebelde e desajustada, uma das escritoras mais famosas, enigmáticas e provocativas do mundo que morreu cedo demais, aos 30 anos.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7qdIFbfX3AQ