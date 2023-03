Cine Gacemss exibe filme premiado do volta-redondense Renan Brandão - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 17:38 horas

Volta Redonda – O curta metragem “Último Domingo” será exibido no Cine Gacemss no sábado (1º) com sessão única, às 19h, e entrada franca. A exibição também será seguida de um debate com o diretor. “Último Domingo” é um filme premiado em diversos festivais e tem na direção e no elenco dois volta-redondenses. Na direção e no roteiro Renan Brandão e no elenco Gunnar Borges, ambos iniciaram a carreira artística na Cia de Teatro Arte em Cena, de Stael de Oliveira.

O filme estreou em agosto de 2022, no tradicional Festival de Cinema de Gramado, em sua 50ª edição. A obra ganhou três Kikitos, de Melhor Atriz para Jéssica Ellen, Melhor Fotografia para Fernando Macedo e Melhor Direção de Arte para Joana Claude. Na sequência, passou pelo 31º Festival de Biarritz Amérique Latine, na França. Um dos mais importantes festivais de cinema latino americano do mundo.

Na esfera nacional, a obra também foi apresentada nos mais importantes festivais depois de Gramado como o Festival do Rio, Mostra de Cinema de Tiradentes, sendo premiada com Melhor Roteiro no Cine Ceará e Melhor filme do público no Festival Internacional de Curtas Metragens do Rio de Janeiro – Curta Cinema

O filme já possui mais de 12 prêmios e ainda segue sua caminhada pelos festivais mundo afora’, conta Renan. “Último Domingo” é livremente inspirado no capítulo inicial do livro “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” de José Saramago e busca dar uma nova perspectiva à clássica narrativa bíblica.

O filme busca a exploração dos laços afetivos de personagens bíblicos, propondo um novo olhar para estas personalidades, questionando o patriarcado através de imagens cinematográficas que suscitam a reconfiguração de um paradigma histórico da representação da mulher na sociedade, apresentando uma nova perspectiva para esta conhecida narrativa bíblica e sonhando novas realidades possíveis.

“Não nos interessava fazer um filme religioso, mas sim um filme que se refletisse sobre o papel que Deus exerce no comportamento e moral das pessoas”, explica Renan.

“Maria é a protagonista, interpretada pela talentosa Jéssica Ellen, que conseguiu trazer Maria para a vida, para o que é humano. Nosso desejo sempre foi romper com o lugar que a tradição lhe consagrou e reservou. Desmistificando sua condição de virgem e de santa e isso ganha mais força no filme ao provocar uma reflexão sobre a histórica desumanização do povo preto trazidos no filme em sua grande dignidade!”, esclarece o diretor.

O filme foi realizado no quilombo mais antigo do estado do Rio de Janeiro, o ‘Quilombo São José da Serra’ e também no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. O curta é uma produção da Baraúna (@baraunafilmes) em parceria com Fundação Saramago e Co-produção da Desprace, Bravo!, Luz Rio e Bando Sonoo e Yellow Bunker.

Renan Brandão – natural de Volta Redonda onde começou sua relação com o fazer artístico na cia de teatro Arte em Cena sob o comando de Stael de Oliveira no Teatro GACEMSS, iniciou no grupo aos 12 anos e após o terceiro ano do ensino fundamental se mudou para o Rio de Janeiro para se formar bacharel em Cinema.

Se tornou Diretor e Roteirista e dirigiu seis curtas-metragens, onde destacam-se “Lágrimas de Ogum” (Ficção, 35mm, 2009) selecionado para mais de 25 festivais nacionais e internacionais. “Eu Nunca Deveria Ter Voltado” (Ficção, 35mm, 2012) com o prêmio de melhor direção no 45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (Festival mais antigo e tradicional do país) e “Ao final da conversa, eles se despedem com um abraço” (Ficção, 2018) selecionado para mais de 60 festivais nacionais e internacionais incluindo a Mostra Competitiva do 40º Festival de Cinema de Havana e vencedor de 18 prêmios em festivais, incluindo 5 prêmios de melhor filme e “Último Domingo” (Ficção, 2022) vencedor de 3 kikitos no 50º Festival de Cinema de Gramado, Melhor Filme do Público no Curta Cinema 2022, melhor roteiro no 32º Cine Ceará entre outros prêmios e seleções como Festival do Rio, 32º Biarritz Amérique Latine e Mostra de Cinema de Tiradentes 2022. Está finalizando seu próximo curta metragem intitulado “Camorim”.

Diretor Assistente no longa metragem “A Morte Habita à Noite” (Eduardo Morotó – 2020), Assistente de Direção em dezenas de longas como “Tropa de Elite II” (José Padilha), “Big Jato”(Cláudio Assis), “Rio da Dúvida” (Joel Pizzini) e dezenas de séries de Tv para HBO, NETFLIX, FOX, GNT. Na TV, dirigiu episódios com Paulo Gustavo no “Paulo Gustavo na Estrada” (2014 – Multishow) e “Olho Mágico” (2015 – GNT). Está em desenvolvimento do seu primeiro longa-metragem intitulado “Eu passaria uma vida inteira ao seu lado” vencedor do edital Núcleos Criativos 2018 (ANCINE / FSA).

Gunnar Borges – doutor em Artes da Cena pela UFRJ. Iniciou sua carreira aos 7 anos de idade na cia de teatro Arte em Cena, onde passou 10 anos atuando em diferentes espetáculos no Teatro Gacemss. Atualmente atua como ator e diretor em produções de cinema, televisão e teatro, no Brasil e no exterior.

Sinopse do filme

A madrugada apresenta-se estranha, com prenúncio de mudança. Na manhã seguinte, Maria recebe uma visita misteriosa que a levará a ressignificar seu próprio destino.

Ficha técnica

Distribuidora: Arapuá Filmes

Produtores: Lucas H. Rossi , Eduardo Morotó e Renan Barbosa Brandão

Direção: Joana Claude e Renan Barbosa Brandão

Roteirista: Renan Barbosa Brandão

Elenco: Jéssica Ellen, Edilson Silva, Tonico Pereira, Everaldo Pontes, Ravel Andrade e Gunnar Borges

Direção de Fotografia: Fernando Macedo

Direção de Arte: Joana Claude

Trilha Musical: “Filhas de Iemanjá” (Composição Vidal Assis, interpretação Fabiana Cozza)

Trilha Sonora Original: Bruno Armelin e Renan Barbosa Brandão

Montagem: J.C. Oliveira, edt.

Desenho de Som: Bruno Armelin

Figurino: Carol Azevedo