Cinema do Sesc Paraty reabre em março - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de março de 2023, 15:23 horas

Mostra Tambores e Batuques – Sonora Brasil traz filmes sobre a tradição cultural de diferentes estados brasileiros

Paraty – O Polo Sociocultural Sesc Paraty inicia a partir desta quinta-feira a Mostra Audiovisual Tambores e Batuques – Sonora Brasil no cinema da unidade Sesc Santa Rita, localizada na rua Dona Geralda, número 320, no Centro Histórico.

Ao todo, até o fim do mês serão quatro produções que retratam a tradição cultural de diferentes estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Pará, Amapá e Bahia. Os filmes terão sempre duas sessões semanais, na quinta-feira, às 15h, e aos sábados, às 18h. Todas as sessões são gratuitas e terão limite de público de até 25 pessoas. Após o início da exibição não será permitida a entrada.

A atividade é gratuita e aberta a todo público, com possibilidade de agendamento para instituições educacionais e culturais. Interessados podem entrar em contato pelo endereço eletrônico [email protected]

Sobre o projeto Sonora Brasil

Sonora Brasil é uma ação do Departamento Nacional do Sesc em formato de série audiovisual que difunde expressões musicais relacionadas com o desenvolvimento histórico da música no Brasil.

Em Tambores e Batuques, foram mapeadas e registradas manifestações da tradição oral presentes em comunidades quilombolas que têm o tambor como um elemento fundamental e, em alguns casos, sagrado.

Utilizando instrumentos fabricados artesanalmente, de acordo com as tradições de suas comunidades, cada grupo apresenta repertório de cânticos que aludem a fatos da vida social, ao trabalho e às crenças religiosas.