Circo Portugal anuncia últimos dias da curta temporada em Resende-RJ

O Circo Portugal Internacional, considerado o 8° maior circo do mundo, e que está pela primeira vez em Resende-RJ anuncia os últimos dias da curta temporada do espetáculo inédito na região.

Em sua estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos, muito luxo, glamour e tecnologia, o circo traz atrações que prometem tirar o fôlego do público como: Homem Bala diretamente de Las Vegas/EUA, Globo da Morte com 6 motos, o incrível show de raios lasers, King Kong, mágicas e muitas outras.

Os ingressos têm valores a partir de R$ 20,00 até R$ 120,00. Todas as informações e vendas antecipadas de ingressos em circoportugal.com

O Circo Portugal Internacional está instalado no Shopping PatioMix. Os espetáculos acontecem de Segunda-feira a Sexta-feira às 20h, aos Sábados às 17h30 e 20h e aos Domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h.

Sobre o Circo Portugal Internacional

O que começou sem lona, sem picadeiro e com apenas alguns artistas se apresentando em Braga pelos cassinos de Estoril, em Portugal, foi conquistando plateias por toda a Europa. Passado de geração para geração, o Circo Portugal Internacional teve sua primeira apresentação como circo no Brasil por volta de 1890 na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. Com mais de 100 anos de história, o espetáculo nunca pode parar.