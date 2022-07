Circuito Cultural de Inverno 2022 começa dia 7 de julho no Teatro do Sest Senat em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de julho de 2022, 09:00 horas

Barra Mansa – Entre os dias 7 e 17 de julho será realizado o Circuito Cultural de Inverno 2022 no Teatro do Sest Senat – Barra Mansa. Promovido pela Casa de Cultura Arte in Foco, serão 9 dias de programação com apresentações de esquetes e recital de música.

Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria da Casa de Cultura Arte in Foco (Rua Madre Filomena, nº 36, Centro – Barra Mansa), ou na bilheteria no dia do espetáculo, com o valor de R$15 (promoção todo mundo paga meia).

A Casa de Cultura Arte in Foco completou 16 anos de existência, realizando muitos projetos, eventos e trazendo arte e cultura para a região Sul Fluminense. A escola oferece cursos livres nos segmentos: teatro, cinema, dança, música, desenho, pintura, fotografia e libras.

Oferecendo projetos itinerantes para turmas avançadas, como a “Circulação de espetáculos” em outras cidades do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Além de oportunizar a escrita cênica no projeto “Seja nosso autor” onde os alunos escrevem textos e roteiros que são utilizados nas nossas produções como forma de incentivar a leitura e escrita.

Outro projeto da Arte in foco na área de áudio visual, “gravação de curta–metragens”, onde vários roteiros são gravados e lançados nas plataformas digitais.

Equipe

Direção Geral – Marcelo Soares

Direção de cenas – Marcelo Soares – Tamires Brito e Bruna Marquesin

Produção: Bernardo Soares, Vitor Macedo, Matheus Fernandes, Marcel Henrique, Lucas Correa, Daniel Coelho, Tamires Brito e Bruna Marquesin.

Produção Musical: Ana Paula Pereira, Shirli Teixeira, Chris Chiesse e Juliano Miguel.

Programação completa:

• 07 de Julho – Quinta- 20h

– Enquanto Isso na Padaria – Jantar Romântico – O Aniversário – O Esquecido – Oi – Quem é a Paciente – Sequestro – Mãe – Talk Show

– Monólogos: Divorciada – Peculiaridades da Vida

– ELENCO: Júlio Nagib – Arthur dos Santos – Gabriel Gamis – Josi Vitorino – Regina Moreira – Luan Muniz – Yuri Arantes – Maria Clara Almeida – Dira Pessôa – Ana Cristina Mendes

• 08 de Julho – Sexta – 20h

– Porta Retrato – Cara de Brasileiro – Coisa de criança – Inveja mata – De Pai Para Filha – Vendedor de Roupas – Porquês? – Até Que a Morte nos Separe – Reunião Corporativa – Você

– Monólogos: Despertar – Incomodado que se mude – Ouça-me – Minha última carta

– ELENCO: Lara Sá – Luisa Alves – Laura Ferrão – Isabela Mota – Laisa Araujo – Aloizio Moreira – Maria Clara Teixeira – Ana Beatriz Vieira – Ruan Gonçalves e Bernardo Laborão.

• 09 de Julho – Sábado – 20h

– Garçom – Claque – Festa Particular – Proletariado – Hipocondríaca, eu? – Deixe-me Ir – O Chato – O Baile – O Causo – Narrador – Encenação – Polícia Mineira – A Passagem

– Monólogos: O Carro – Vai Pro Inferno

ELENCO: Lucas Correa – Vitor Macedo – Bruna Almeida – Marcel Henrique – Bernardo Laborão – Larissa Vitória – Julia Vieira – Gabriel Isoldi – João Arthur Vitorino – João Vitor Torres – Maisa Pimenta – Hugo Francisco – Luis Eduardo Herculano.

• 10 de Julho – Domingo – 16h

Esquetes: O Castigo das Princesas – O Galo – Arruma Seu Quarto, Maria de Lourdes – Assunto Delicado – Filhos Sendo Filhos – Mais Respeito Que Eu Sou Criança – Mentira Tem Perna Curta – Mico Com a Sua Mãe – Moderno x Tradicional

Monólogo: Pum

ELENCO: Manuella Oliveira Bock – Anna Carla Chagas Fonseca – Helena Faustino – Cauê Cavalcante de Oliveira – Alice Amancio dos Santos – Ana de Castro Nitole – Maria Eduarda Vieira do Prado – Lara Chiesse – Juliana Rodrigues Araújo – Isabelle Andrade – Antônia de Abreu Cunha – Antonella Mendoça Panizza – Beatriz Geraldi de Souza – Helena Ramos Teixeira

• 10 de Julho – Domingo – 20h

Esquetes: Boa o Suficiente Pra Mim – Eu Detesto o Fim – Namorado da Minha Filha – Burocracia – Parece Que Não Tem Mãe – Quando a Gente Ama – O Casamento – Monólogo: Procura-se Minha Filha.

ELENCO: Ana Luiza Paiva – Maria Clara Ferreira – Mariana Santos – Isabella Rosas – Ícaro Viana – Letícia Maria – Marina Sobral – Camila Santana – Jhennyfer Damasceno – Maria Laura Flores – Maria Rita Moraes – Julia Fonseca – Ana Julia Sanches

• 12 de Julho – Terça – 19h30

Recital de Música

• 14 de Julho – quinta – 20h

Esquetes: Batendo na Porta do Céu – Cadê Meu Oftalmologista – Esperando na Janela – Diagnóstico Preciso – O Que é Sexo? – Falsidade – Grupo de Família – A Dominadora – Conversa Atravessada – Saindo Pela Tangente – Bacurinha

Monólogo Você me Paga

ELENCO: Divino de Paula – Joel Costa – Bernardo Laborão – Deyvid Gomes – Vanda Apiolaza – Vanilda Barros – Vanete Souza – Christiene Mota – Juscineide Damasceno – Marilea Judice – Sueli Cristina – Laura Ferrão – Nair Correa – Ivana Souza – Merice Gomes

• 15 de julho – Sexta – 20h

Esquetes: Um, oito, zero – Heteronormatividade – Estamos Abertos – O Coiso – Amor de Político – Espelho Meu

Monólogos: Eu Juro Que Tentei – Êxodo Rural – Vida de Imigrante – Delicada – Oi, Sou o Lixeiro – Bandido Virtual

ELENCO: Bruna Almeida – Vitor Macedo – Marcela Santana – Helsen di Castro – Pedro Nicolau – Paulo Victor Viana

• 16 de Julho – Sábado – 20h

Esquetes: A Três – Assunto Privado – Desentendimento Eletrônico – Reencarnação – Notícia Triste – Principe de Verdade – Maison Du Sarcasme

Monólogos: Tempo – Famosa – Fim de Carreira

ELENCO: Bruna Marquesin – Tamires Brito – Vitor Macedo – Matheus Fernandes – Telma de Carvalho – Daniel Coelho.

• 17 de Julho – Domingo – 16h

Esquetes: O Quase Casamento de Narizinho – A Galera dos “Por Quês?” – Matilda

Elenco: Alice Marletta – Alice Reis Villas Boas – Helea Stein Neves de Moura – Luiza Paes Dutra – Manuela Gomes Pereira Miranda – Sofia Lopes de Melo- Yasmin Almeida Gamis – Cecilia de Souza Carmo – Lavinia Benevenuto Rodrigues Paes – Maria Clara S. Resende Nascimento – Nicole Panisio

• 17 de Julho – Domingo – 20h

Esquetes: CUPS – Sovaco – A Farsante – Sonhos de Consumo – Oi, Qual Sua Graça? – Chegou o Boletim – Cabelo em Pé – Fã de Carteirinha

ELENCO: Ana Domiciano – Maria Miranda – Luisa Carneiro – Geovana Moreira – Maria Ribeiro – Luis Falrene – Helena Escobar – Julia Escobar – Catarina Chaves – Isabela Ferreira – Ana Balbi.