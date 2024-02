Circuito de formação de condutores de Volta Redonda recebe melhorias

Volta Redonda – As secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) estão investindo na melhoria da área do circuito de formação de condutores, localizado na Ilha São João. O trecho próximo ao local de provas práticas para CNH (Carteira Nacional de Habilitação) está passando pela troca de asfalto e receberá uma sinalização viária. As melhorias atendem aos pedidos dos proprietários de autoescolas, instrutores e alunos.

O local que vai receber o novo asfalto já foi fresado, enquanto a massa asfáltica será colocada em dias de recesso para não atrapalhar a realização de aulas e exames práticos de direção. A previsão é que a colocação do novo asfalto aconteça nos dias que antecedem o Carnaval, a partir do dia 9 de fevereiro.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, afirmou que o objetivo dessa parceria entre as autoescolas, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e a prefeitura é criar condições adequadas para a formação de condutores.

“A ideia é criarmos um cenário para que quem transite por ali (motoristas e pedestres) perceba que é uma área que requer um zelo maior, respeitando os limites de velocidade e atentos à sinalização viária. Motoristas de toda a região são formados aqui em Volta Redonda. É uma parceria para que os futuros condutores possam ser formados de forma tranquila e que nada possa atrapalhá-los na área do treinamento e da prova”, disse.

Nesta semana, o secretário de Ordem Pública recebeu representantes de dez autoescolas, o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, e o vereador Paulinho AP, para tratar de outras melhorias – entre elas a cessão do interior da Ilha São João para treinamento de condutores, especialmente caminhões e motocicletas – que hoje fazem aulas sob chuvas.

“Isso garante uma aplicação segura dos exames de direção e, ao mesmo tempo, melhora as condições de quem precisa da aula prática, retirando os veículos em treinamento de dentro dos bairros, principalmente nas aulas de baliza que poderão ser oferecidas no interior da Ilha São João, especialmente neste período de chuvas”, comentou Luiz Henrique.