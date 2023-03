Circulação de trens aumenta e moradores devem redobrar atenção - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 07:51 horas

MRS intensifica operações na linha férrea e aumenta volume de tráfego nas áreas centrais das cidades por onde passa; acidente é registrado em Barra Mansa

Sul Fluminense – Os moradores de Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Pinheiral, Vassouras, Três Rios e Valença devem redobrar a atenção ao atravessar as passagens de nível em suas cidades, principalmente onde não existe cancela ou guardas trabalhando.

O motivo é que a MRS aumentou a circulação de composições. Nesta terça-feira (7), um veículo colidiu com uma composição na passagem de nível da Rua Alberto Mutel, no Centro de Barra Mansa. No acidente, o motorista do veículo conseguiu sair com o veículo em momento e fugiu do local. Ninguém ficou ferido.

A MRS explicou em nota enviada à redação que, devido à uma alteração temporária na operação ferroviária, alguns trens da empresa poderão circular nos dois sentidos, especialmente no trecho conhecido como Linha do Centro. A medida foi adotada por uma necessidade técnica operacional diante de uma fuga de aterro ocorrida no trecho conhecido como Ferrovia do Aço, em decorrência das fortes chuvas.

“Durante este período de possível circulação nos dois sentidos da linha férrea, reforçamos, especialmente neste momento, a necessidade de parar, olhar para os dois lados e escutar antes de atravessar a ferrovia. A circulação de trens nos dois sentidos foi iniciada na segunda-feira (6), e, como não há data prevista para a normalização da operação, recomendamos que a atenção seja redobrada nas cidades: Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Barbacena, Barra do Piraí, Barra Mansa, Barroso, Belmiro Braga, Carandaí, Comendador Levy Gasparian, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ewbank da Câmara, Jeceaba, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Paraíba do Sul, Pinheiral, Ressaquinha, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda. Vale lembrar que, caso seja identificada alguma situação atípica na linha férrea ou possível risco, o relato pode ser feito pelo telefone 0800 979 3636”, diz a nota.