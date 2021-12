Cirurgias de catarata são retomadas em Itatiaia

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 16:25 horas

Só no primeiro dia, foram atendidos 14 moradores que estavam na fila de espera

Itatiaia- Foi retomada na terça-feira, dia 7, pela Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, a realização de cirurgias de catarata no município. Só no primeiro dia foram atendidos, no centro cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, 14 moradores, que estavam na fila de espera.

De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Oliveira, atualmente a demanda reprimida é de 90 pacientes e a perspectiva é que a fila de espera termine em menos de 3 meses.

-Estamos concentrados em garantir acesso à saúde aos moradores de Itatiaia. Retornamos com as cirurgias gerais, vasculares e ginecológicas. Depois de um ano sem realizar as cirurgias de catarata, conseguimos retomar com esse serviço importante. Nossa missão é devolver a visão às pessoas, promovendo a saúde dos olhos. É muito ruim não enxergar direito, não poder ler, não ter acessibilidade dentro da própria casa. Esse é um procedimento que muda a vida das pessoas – disse o secretário.

O morador que precisa realizar a cirurgia deve procurar atendimento de Oftalmologia, na Policlínica Municipal, no Centro e realizar o agendamento com o médico especialista.