CitVale debate ações estratégicas para retomada do turismo na região

Barra Mansa – O CitVale (instância de governança regional do turismo no Vale do Café) promoveu uma reunião ordinária de forma virtual com representantes do setor de turismo dos 15 municípios Vassouras, Valença, Rio das Flores, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paracambi, Piraí, Barra do Piraí, Paraíba do Sul, Pinheiral, Volta Redonda, Barra Mansa e Rio Claro), que compõem a instituição para debater temas fundamentais para a retomada das atividades turísticas na região e, principalmente as orientações acerca da atualização do mapa do turismo Brasileiro.

De acordo com a presidente do CitVale, Bhela Santos, apesar da pandemia, as discussões sobre as atividades do setor turismo precisam ser retomadas.

– Nosso intuito é estruturar e fortalecer cada vez mais a área do turismo como fonte geradora de emprego e de fomento à economia. Com a crise provocada pelo Coronavírus também se faz necessária a prioridade de ações conjuntas que possibilitem, em breve, o retorno das atividades de maneira segura – destacou.

O presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo Almeida, participou do encontro e disse que a crise humanitária será superada conforme o avanço da vacinação.

– Quando toda essa situação passar, é fato que teremos uma demanda reprimida de pessoas ávidas por viajar. Precisamos organizar as atividades, inclusive com roteiros e produtos integrados destinados aos agentes de viagens e aos turistas. Será uma grande oportunidade para a nossa região e o Estado do Rio, até porque, acredito que o turismo internacional ainda levará um pouco mais de tempo para ser retomado – ponderou.

Além do presidente da TurisRio, participaram da reunião a diretora de Gestão e Desenvolvimento da Setur e Interlocutora do Ministério do Turismo, Valéria Lima; o coordenador ABIH RJ Interior, Alexandre Moraes; a Presidente da IGR Caminhos Coloniais, Juliana Massi; a presidente da IGR Baixada Verde e vice presidente do FEST RJ (Fórum Estadual de Secretários de Turismo RJ), Mirian Rodrigues e o coordenador do Cicloturismo Projeto Líder, Evandro Glória.

Durante o encontro, foram abordados os seguintes assuntos: a realização de um Programa de Capacitação para Excelência em Gestão do Turismo Fluminense, o andamento de ações para o Mapa do Turismo Brasileiro 2021/informe da situação de cada Secretaria Municipal, além das tarefas que já podem ser executadas por cada município, a importância do PPA para o município, dos Conselhos Municipais de Turismo e Plano de Ações para 2021 e 2022.

Também fizeram parte do ciclo de debates assuntos como as orientações sobre o Cadastur, sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, formalizando e legalizando estes prestadores de serviços junto ao Ministério de Turismo. Foi detalhado ainda sobre o Fungetur, que é uma linha de crédito de Capital de Giro destinada às empresas do setor do turismo, com limite de financiamento de até R$30 milhões e o prazo para pagar é de até 60 meses, incluindo carência de até 12 meses.

Por fim, foram debatidos sobre o acesso ao crédito através da AgeRio, a elaboração do Plano Municipal de Turismo, sinalização turística, calendário de reuniões do CitVale e a apresentação Cicloturismo – Projeto Líder Apresentação ABIH RJ Interior.