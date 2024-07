Civil, Semop e GM realizam operação para prender suspeitos de cometer crimes de trânsito em VR

No decorrer das investigações, a polícia identificou que o grupo cometia os crimes de trânsito em busca de autopromoção e captação de seguidores em redes sociais com finalidade de ganhos financeiros com a venda de rifas de motocicletas, premiação em espécie, além da venda de “cursos” de manobras automobilísticas.

Durante as investigações, as forças de segurança identificaram os suspeitos e apuraram que eles se reuniam frequentemente para cometerem este tipo de crime.