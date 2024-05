Clássico Regional: Resende e Voltaço se enfrentam neste sábado (04)

Sul Fluminense – Pela 9ª rodada da Copa Rio, as categorias de base do Resende e Voltaço se enfrentam neste sábado (04), no Estádio do Trabalhador.

Para dar início no clássico, o Sub-15 entra em campo às 11h. Na parte da tarde, é a vez da garotada do Sub-17, às 17h.

Cayo Victor, treinador do Sub-15 do Resende falou como foi a preparação da garotada para o clássico regional e da briga pela classificação da Copa Rio. “Fizemos uma preparação digna da importância do jogo para nós. Uma vitória amanhã, completa uma sequência de 4 jogos seguidos superando os adversários. O que nos mantém vivos na briga pela classificação às semi-finais da competição”, afirmou o treinador.

Com entrada gratuita, os torcedores podem torcer acompanhando a partida no Estádio do Trabalhador.